Причем эта встреча, в принципе, может стать и последней в их жизни — накал страстей в США сейчас таков, что очень сложно представить себе этих двух людей вместе когда-либо еще. Даже если случится чудо и Байден выиграет выборы — Трамп может просто не признать итоги голосования или как минимум не прийти на церемонию инаугурации, нарушив все традиции. Ну а Байден точно ни за что не придет на трамповскую инаугурацию — так что в четверг у них будет последняя возможность сказать друг другу то, что они хотят. И они этой возможностью воспользуются в полной мере.
Могут. Потому что ставки высоки как никогда, и нет такой лжи, на которую не способны те, кто играет против Трампа. "Я баллотируюсь не только против Байдена, я баллотируюсь против левых СМИ, больших технологических компаний-гигантов ("Фейсбук", "Твиттер", "Гугл") и "вашингтонского болота", - сказал на днях Трамп. Да и лучшим подтверждением тому стала реакция этого трехголового монстра на появившийся компромат против семьи Байденов. Публикацию в "Нью-Йорк пост" просто попытались заблокировать — "Гугл" не видел ее в своем поиске, а "Фейсбук" и "Твиттер" не позволяли делиться ссылками на нее.
Об этом говорили не только комментаторы и конгрессмены, но и работники спецслужб. Бывшие работники — потому что директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что информация на ноутбуке Байдена "не является частью какой-то российской дезинформационной кампании". Но полсотни бывших разведчиков (включая предшественника Рэтклиффа Джима Клэппера, уличенного во лжи под присягой) написали открытое письмо с утверждением, что опыт "заставляет нас всерьез заподозрить, что значительную роль в этом деле сыграло российское правительство":
"Появление на политической арене в США электронных писем, предположительно, принадлежащих сыну вице-президента США Байдена Хантеру, большинство из которых относятся к периоду, когда он работал в руководстве украинской газовой компании Burisma, имеет все классические знаки информационной кампании России".
Да, конечно, если уж сам Трамп работает на Кремль, то что говорить о его сотрудниках и приближенных. Смех смехом, но именно такая неадекватность оценки ситуации и попытка продать американцам "российское вмешательство" даже в истории с компроматом на семейку Байденов являются лучшим подтверждением того, что Трамп уже победил. Потому что его противники живут в полностью выдуманном мире, в котором русские влияют на исход выборов в США, а отрыв Байдена от Трампа исчисляется двузначными цифрами. Причем все это происходит одновременно и никак друг другу не противоречит.
Рядовые американцы живут в реальном мире, а не в мире пропаганды, и поэтому исход выборов 3 ноября предопределен. Даже несмотря на попытки подкрутить голоса в нужных "колеблющихся штатах" через мобилизацию пассивного демократического электората на голосование по почте, потому что и там идет заметный рост числа заранее проголосовавших республиканцев.
Придуманный мир проиграет 3 ноября, даже если сумеет устроить потом смуту, отказавшись признать реальность, но никуда не исчезнет. Трехголовая гидра будет надеяться на реванш и работать на него. Как в американском, так и глобальном масштабе — и вот тут уже у нее будет полное право обвинять русских в своих неудачах.
Источник: РИА Новости