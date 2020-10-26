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Дональд Трамп и Джо Байден

США грозит "диктатура спецслужб и силовиков": при чем тут Россия

© AFP 2018 / MARIO TAMA
Колумнисты
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Без специального "оберега" в виде обвинений в адрес России сейчас в американском инфополе писать нельзя даже члену редколлегии Wall Street Journal.

На самом финише президентской избирательной кампании в американском инфополе случилось нечто страшное: в умы состоятельных читателей ведущего делового издания США, Wall Street Journal, была вброшена мысль, что у Америки возникла проблема с ее собственным разведывательным сообществом, которое теперь хочет само выбирать президентов. К сожалению, из-за того, что речь идет все-таки об американском издании в 2020 году, эта смелая (и соответствующая истине) идея не могла не сопровождаться довольно грязной и не очень умной конспирологией о том, что некий заговор бывших и действующих американских шпионов работает в интересах России. Но тут уж ничего не поделаешь: без специального "оберега" в виде обвинений в адрес России сейчас в американском инфополе писать нельзя даже члену редколлегии Wall Street Journal, который и является автором колонки под названием "У США шпионская проблема", пишет автор РИА Новости.

Поводом для того, чтобы подозревать американское разведывательное сообщество (а если называть вещи своими именами — "глубинное государство") в желании единолично определять, кто будет президентом, стало так называемое письмо пятидесяти, под которым подписался весь цвет американских спецслужб и которое было направлено на то, чтобы спасти имидж Джо Байдена и его семьи от последствий публикации компрометирующей переписки Байдена-младшего, в перерывах между употреблением наркотиков и эпизодами крайне невоздержанного (даже по современным американским стандартам) полового поведения занимавшегося коррупционными схемами на благо своего семейного клана. Обращает на себя внимание способ защиты, избранный американскими шпионами: они объявили, что во всем виновата Россия. После этого даже невероятно патриотичный колумнист Wall Street Journal решил написать колонку об американских лжецах в погонах.

"Поговорим о лжи. Несмотря на то что они признали, что у них нет доказательств, 50 бывших сотрудников американской разведки заявили, что утечка электронных писем Хантера Байдена имеет "все классические признаки российской информационной операции". Нет, это не так. У русских есть более простые и менее поддающиеся фальсификации способы распространения дезинформации. На самом деле в эпизоде с ноутбуком ничто не напоминает действия России, с которыми мы уже знакомы. Учитывая множество документальных свидетельств и показаний, а также "бритву Оккама", ноутбук — это именно то, что пишет New York Post (издание, которое первым опубликовало компромат. — Прим. ред.). Избирательный штаб Байдена уже это признал. Подписавшие письмо это тоже знают. Это (коллективное заявление является) откровенной кампанией по дезинформации посреди выборов. Я с сожалением говорю некоторым из моих читателей: если вы настолько глупы, что теряете всякую способность к критическому мышлению каждый раз, когда слышите слово "русские", кто-то воспользуется этим".

Стоит сделать важное, хотя и самоочевидное уточнение: не бывает бывших сотрудников американских спецслужб и не бывает бывших представителей "глубинного государства" — тех самых людей, которые, как рассказывал президент Путин в своем широко известном интервью французским журналистам, определяют реальную политику США и объясняют каждому новому президенту, что он должен всего лишь выполнять их указания.

Независимо от того, кто выиграет выборы (а также, возможно, последующие судебные разбирательства или уличные бои) в ноябре, американской политической системе уже нанесен ущерб, практически несовместимый с жизнью, и это является серьезным поводом для беспокойства тех, кто болеет за американскую гегемонию. Практика показывает, что для общественной стабильности, а также для того, чтобы экономика функционировала максимально эффективно, нужно, чтобы граждане страны считали, что от них действительно что-то зависит в плане ее управления и что государство, включая политиков, администраторов и репрессивный аппарат, в принципе работает на их благо и с их позволения. Рабы, которые не знают, что они являются рабами — выражаясь экономическим языком с легким привкусом метафоричности, — являются эффективным и хорошо мотивированным человеческим капиталом, и в этом смысле американская иллюзия демократии прекрасно справлялась со своей задачей на протяжении очень долгого времени, и эта же иллюзия была мощнейшим идеологическим оружием, которое Вашингтон эффективнейшим образом использовал в холодной войне против СССР. Сейчас эта иллюзия тает, как лед на солнце, тем более что представители "глубинного государства" вообще перестали стесняться в своих публичных высказываниях.

Экс-посол США в России Майкл Макфол написал (а потом стер) твит, в котором объясняется вся суть американской псевдодемократии: "Трамп потерял разведывательное сообщество. Он потерял Госдепартамент. Он потерял армию. Как он может и дальше оставаться нашим главнокомандующим?"

Как справедливо заметил по этому поводу журналист Washington Examiner Байрон Йорк: "Этот твит (Макфола. — Прим. ред.) носит тревожный оттенок в нашей демократической системе. Трамп является главнокомандующим, потому что он был избран президентом, и он останется главнокомандующим, пока он является президентом, на второй срок в случае переизбрания".
Макфол понял, что его поймали на горячем, стер оригинальный твит и написал его снова, в более мягкой форме, но перед нами в любом случае была "оговорка по Фрейду": плотный клубок американских чиновников, дипломатов, экспертов и сотрудников спецслужб, которые оставались у власти независимо от того, кто выигрывал выборы, реально считают, что "разведывательное сообщество, Госдеп и армейская верхушка определяют, кто может быть главнокомандующим, независимо от того, кого выбрали американские избиратели.

Кандидат в президенты США Джо Байден
AP Photo/Carolyn Kaster
Джо Байден назвал Россию самой большой угрозой для США

Для того чтобы "инцидент Трампа" не повторился, сейчас предлагаются даже более радикальные методы, чем импичмент, тотальное шельмование в СМИ и массированное мошенничество с почтовым голосованием, на которое жалуется Трамп. Чтобы ни один президент больше не смог избраться в обход "глубинного государства", предлагается введение специальной комиссии по одобрению кандидатов, причем это очевидное антидемократическое предложение высказано тоже представителем американских силовых структур (те есть части "глубинного государства") прямо в эфире американского телевидения.

Фрэнк Фиглиуцци, бывший помощник директора ФБР, заявил в четверг, что он хотел бы, чтобы "двухпартийная комиссия" одобряла будущих кандидатов в президенты, чтобы не допустить нового Дональда Трампа. "Мы должны провести общенациональное обсуждение того, как мы проверяем кандидата в президенты. Мы (нецензурное описание неудачи)", — заявил Фиглиуцци в эфире MSNBC.

Колумнист Wall Street Journal жалуется на то, что "ФБР, организаторы утечек информации из американского разведывательного сообщества и СМИ" осознанно или неосознанно "вступили в сговор" с российскими спецслужбами, вероятно, намекая на тот ущерб, который они нанесли доверию американцев к собственным политикам, спецслужбам и государственной пропаганде. На самом деле сговора, конечно, не было — было просто желание американской силовой и чиновничьей элиты сбросить с себя надоевшую маску демократии и наконец-то начать публично пороть холопов на конюшне и заставлять их целовать кирзовый сапог "коллективного Макфола". Нужно признать, что зрелище получилось впечатляющее, а если эта дружная группа дипломатов, медийщиков и цэрэушников сможет водрузить на американский трон почти бездыханное тело Байдена — это зрелище будет еще и поучительным, в том смысле, что после этого издевательства над демократическим процессом только дурак или подонок может утверждать, что американское "глубинное государство" действительно воюет в США и по всему миру за идеалы политической свободы.

Теги:
США, США, Россия, Россия, колумнист



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