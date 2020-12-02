Иран не удастся спровоцировать на начало мировой войны

А если оно еще и владеет ядерным оружием? Террористом с атомной бомбой. Нужно ли наказывать такое государство? Ну конечно же — если не ответными зеркальными действиями (по принципу око за око) или военным вторжением (невозможным из-за риска атомной войны), то различными международными санкциями, включением государства в список стран — спонсоров терроризма. Ведь терроризм — это главный враг и угроза человечеству: так, по крайней мере, нам говорят последние два десятилетия, после 09.11.
Иран уже сорок лет выступает как самый последовательный в мире идеологический противник Запада, Израиль в данном случае — это лишь часть западной цивилизации, вынесенная на Ближний Восток. После революции в Иране был основан уникальный строй — исламская теократия в сочетании с выборной демократией. После краха СССР и коммунистического проекта в мире осталась одна ярко выраженная идеологическая система, выдвигавшая себя как альтернативу и борца с западным глобализмом, обществом потребления и технократического материализма, — и это иранская исламская модель общества и государства. Как и все великие народы, иранцы (наследники одной из древнейших в мире цивилизаций) не лишены мессианства.
Но потом появляется Иран, который претендует не просто на самостоятельность — но на сплочение всех мусульман против внешнего давления и попыток манипуляции ими. Символом сопротивления ислама Западу становится борьба за Иерусалим, который у мусульман отнял не просто Израиль, а Запад как таковой. Неслучайно подразделение, которым командовал Сулеймани, называется "Аль-Кудс" — по арабскому названию Иерусалима.
Иран является врагом Израиля ровно в такой степени, в какой Запад и Израиль являются врагами исламского мира, оккупируя Палестину и не желая возвращать Восточный Иерусалим. Более полувека Израиль отказывается освободить Восточный Иерусалим, несмотря ни на какие резолюции ООН и позицию большинства стран мира. Право сильного? Да, но тогда не нужно удивляться и праву на сопротивление. Иран больше, чем кто-либо другой в исламском мире, поддерживает тех, кто борется против израильской оккупации или агрессии: палестинцев, ливанцев. Ах, он поддерживает террористов из ливанской "Хезболлы", говорят англосаксонские СМИ, но на самом деле "Хезболла" — это даже не партия и не армия, это самоорганизация шиитского населения Ливана, давно уже составляющего большинство в стране, но не имеющего адекватного представительства в управлении государством. Иран поддерживает не только шиитов "Хезболлы", но и суннитов в Палестине. Да, поддерживает тех, кто настроен на сопротивление Израилю, — ну так странно было бы ожидать, что весь исламский мир смирится с потерей Аль-Кудса и мечети Аль-Акса.
Зачем?
Якобы для того, чтобы остановить иранскую программу по созданию атомного оружия, хотя иранское руководство не раз говорило о том, что не собирается обзаводиться атомной бомбой. А в 2013 году верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи даже издал фетву о недопустимости ядерного оружия как несоответствующего исламу. Но Иран продолжал жить под санкциями — не только оружейными, но и нефтяными, лишавшими потенциально одну из богатейших стран мира большей части национального дохода. Но Иран не сдавался, и даже его "экспансия" в регионе, которой пугали Запад и самих себя как Израиль, так и саудиты (главные конкуренты Ирана за влияние как в регионе, так и в исламском мире в целом), лишь набирала обороты. Иран укрепил позиции в Ираке, Ливане, отправил армию на помощь Асаду в Сирию, поддерживал йеменских повстанцев — вот только большая часть его успехов была следствием поражения и провалов того же Запада (наиболее яркий пример — Ирак).
Могла бы — если бы Иран вел себя столь же безрассудно, как США и Израиль. Да, у него нет их чувства безнаказанности, но самое главное, что у него есть долгосрочная стратегия. Она проста: рано или поздно Запад будет вынужден уйти с Ближнего Востока. Дружественные Западу арабские режимы растеряли большую часть уважения своих народов — или неправедным для мусульман образом жизни, или недостойным прогибанием под американцев и чужой мир. Никто из них не ставит борьбу за Аль-Кудс и право мусульман жить по своим законам на своей земле на первое место, а Иран ставит. Соперником Ирана в борьбе за влияние на исламскую улицу является только Реджеп Эрдоган — близкий к "Братьям-мусульманам"* турецкий лидер все время говорит об общеисламских интересах и задачах. Но с Турцией англосаксы не могут позволить себе вести себя так, как с Ираном, да и степень автономии турецкой элиты от Запада все-таки уступает иранской. Американцам кажется, что направление движение Турции еще можно изменить, просто убрав Эрдогана — с помощью переворота или выборов. Иран же со своего пути не свернет — поэтому и убивают Сулеймани с Фахризаде.
Подобная логика уместна, если бы в Израиле действительно опасались создания иранской атомной бомбы и считали бы, что она предназначена для атаки на их страну. Но нет, Израиль просто очень хочет спровоцировать Иран на ответные действия. Да, это чистой воды провокация: пускай Иран отомстит, и это можно будет использовать как повод для американского удара по нему. То есть не мытьем, так катаньем Нетаньяху уже полтора десятилетия пытается подтолкнуть США к нападению на Иран. Но и в этот раз у него ничего не получится — ни при Трампе, ни при Байдене. И не только потому, что Иран не поддастся на провокацию.
Потому что Трамп, хотя и пошел на поводу неоконов (и с усилением давления на Иран, и с признанием Иерусалима столицей Израиля), все же не рассматривает нападение на Иран как возможную опцию. К недавним "утечкам" о его желании организовать атаку на иранские ядерные объекты нужно относиться более чем осторожно — на правду в них похоже только желание изучить возможность и эффективность кибератаки. Война с Ираном — а любой ракетный удар по иранской территории повысит ее риски до критических — противоречит планам Трампа по отказу от вовлечения США в новые военные конфликты. Но и администрация Байдена не станет нагнетать обстановку: даже если она и не вернется к ядерной сделке, таскать каштаны из огня для Израиля Вашингтон не будет.
Никто не поможет Израилю, давно уже (и незаконно, то есть тайно) обладающему ядерным оружием, просто потому, что в его нынешней стратегии нет хороших вариантов.
Нападение на Иран приведет к большой войне на Ближнем Востоке, в которой сгорят все, в том числе и спровоцировавшие ее.
Ставка на давление на Иран и его изоляцию тоже не сработает — и не потому, что Иран все равно рано или поздно обзаведется атомной бомбой и сбросит ее на Израиль. Нет, Иран не будет этого делать, но он продолжит поддерживать те силы в исламском мире, которые не согласны с попытками Израиля вечно сохранять статус-кво в Палестине и Иерусалиме. И рано или поздно это закончится поражением этого молодого государства — после того, как оно лишится поддержки своего заокеанского союзника, неминуемо уходящего от роли мирового гегемона.
Несправедливость убьет, а не атомная бомба.
Источник: РИА Новости
* Запрещенная в России террористическая организация