Иран не удастся спровоцировать на начало мировой войны

А если оно еще и владеет ядерным оружием? Террористом с атомной бомбой. Нужно ли наказывать такое государство? Ну конечно же — если не ответными зеркальными действиями (по принципу око за око) или военным вторжением (невозможным из-за риска атомной войны), то различными международными санкциями, включением государства в список стран — спонсоров терроризма. Ведь терроризм — это главный враг и угроза человечеству: так, по крайней мере, нам говорят последние два десятилетия, после 09.11.

Все так? Ну тогда вы не только американофоб, но еще и антисемит. Потому что вы выступаете против "законного права Израиля убивать врагов Израиля где угодно и когда угодно". Да, речь об убийстве в минувшую пятницу ученого-ядерщика и одного из руководителей иранского ВПК Мохсена Фахризаде. Он погиб недалеко от Тегерана после теракта, организованного израильскими спецслужбами: официально Израиль, конечно, не подтверждает свою причастность, но никто в мире не сомневается в заказчиках и организаторах убийства. Израиль убил уже нескольких иранских ядерщиков и не раз готовил покушения на Фахризаде. Тегеран обвинил в убийстве США и Израиль и пообещал отомстить. Но практически все уверены, что адекватного возмездия не будет: в начале этого года американцы убили в Багдаде Касема Сулеймани, легендарного иранского генерала, и ответ был более чем скромным (удар по базе в Ираке, к которому американцы успели подготовиться). Но отсутствие зеркального ответа не означает успеха американо-израильской стратегии по борьбе с Ираном. Хотя для начала надо понять, с чем и почему они борются.

Иран уже сорок лет выступает как самый последовательный в мире идеологический противник Запада, Израиль в данном случае — это лишь часть западной цивилизации, вынесенная на Ближний Восток. После революции в Иране был основан уникальный строй — исламская теократия в сочетании с выборной демократией. После краха СССР и коммунистического проекта в мире осталась одна ярко выраженная идеологическая система, выдвигавшая себя как альтернативу и борца с западным глобализмом, обществом потребления и технократического материализма, — и это иранская исламская модель общества и государства. Как и все великие народы, иранцы (наследники одной из древнейших в мире цивилизаций) не лишены мессианства.

Да, иранцы шииты, то есть относятся к меньшинству исламского мира — но амбиции у них как минимум общеисламские. А это полтора-два миллиарда человек — немалая часть населения Земли, объединенная живой и горящей верой и солидарностью. Для атлантических глобализаторов ислам крайне неудобен — в первую очередь потому, что это традиционалистское общество, которое невозможно перестроить в нужном потребительско-гедонистском ключе. Но исламский мир раздроблен как религиозно, так и политически, разделен на десятки государств и народов. Им можно манипулировать — как стравливая между собой, так и выращивая управляемые проекты и государства. Именно этим Запад и занимается уже много лет, не допуская появления лидера, способного повести за собой мусульманскую умму.

Но потом появляется Иран, который претендует не просто на самостоятельность — но на сплочение всех мусульман против внешнего давления и попыток манипуляции ими. Символом сопротивления ислама Западу становится борьба за Иерусалим, который у мусульман отнял не просто Израиль, а Запад как таковой. Неслучайно подразделение, которым командовал Сулеймани, называется "Аль-Кудс" — по арабскому названию Иерусалима.

Иран является врагом Израиля ровно в такой степени, в какой Запад и Израиль являются врагами исламского мира, оккупируя Палестину и не желая возвращать Восточный Иерусалим. Более полувека Израиль отказывается освободить Восточный Иерусалим, несмотря ни на какие резолюции ООН и позицию большинства стран мира. Право сильного? Да, но тогда не нужно удивляться и праву на сопротивление. Иран больше, чем кто-либо другой в исламском мире, поддерживает тех, кто борется против израильской оккупации или агрессии: палестинцев, ливанцев. Ах, он поддерживает террористов из ливанской "Хезболлы", говорят англосаксонские СМИ, но на самом деле "Хезболла" — это даже не партия и не армия, это самоорганизация шиитского населения Ливана, давно уже составляющего большинство в стране, но не имеющего адекватного представительства в управлении государством. Иран поддерживает не только шиитов "Хезболлы", но и суннитов в Палестине. Да, поддерживает тех, кто настроен на сопротивление Израилю, — ну так странно было бы ожидать, что весь исламский мир смирится с потерей Аль-Кудса и мечети Аль-Акса.

В ответ на это Штаты и Израиль всячески демонизируют Иран: он объявлен исчадием ада, внесен в списки государств — спонсоров терроризма, подвергнут различным международным санкциям. Почему международным? Потому что весь мир напугали тем, что Иран хочет получить атомную бомбу — конечно же, для того, чтобы тут же уничтожить Израиль. Идут беззастенчивые спекуляции на тему "не допустим нового холокоста!", фактически сводящиеся к тому, что "ради спасения еврейского государства Иран должен быть повержен". Понятно, что руками США — после американского вторжения в Ирак в 2003 году на протяжении нескольких лет пытались подвести дело к американо-иранской войне. То есть как минимум к удару по Ирану, а как максимум — к его военному разгрому.

Зачем?

Якобы для того, чтобы остановить иранскую программу по созданию атомного оружия, хотя иранское руководство не раз говорило о том, что не собирается обзаводиться атомной бомбой. А в 2013 году верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи даже издал фетву о недопустимости ядерного оружия как несоответствующего исламу. Но Иран продолжал жить под санкциями — не только оружейными, но и нефтяными, лишавшими потенциально одну из богатейших стран мира большей части национального дохода. Но Иран не сдавался, и даже его "экспансия" в регионе, которой пугали Запад и самих себя как Израиль, так и саудиты (главные конкуренты Ирана за влияние как в регионе, так и в исламском мире в целом), лишь набирала обороты. Иран укрепил позиции в Ираке, Ливане, отправил армию на помощь Асаду в Сирию, поддерживал йеменских повстанцев — вот только большая часть его успехов была следствием поражения и провалов того же Запада (наиболее яркий пример — Ирак).

В 2015-м во многом благодаря участию России было подписано соглашение об иранской ядерной программе — США начали искать выход из тупика. Казалось, что еще немного — и Иран освободится от санкций и начнет дышать свободно, но это не устраивало ни Израиль, ни Саудовскую Аравию. И, желая подыграть им и заработать на этом очки, Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки, ужесточив давление на Иран. А в январе этого года отдал приказ об убийстве Сулеймани — провокация, которая могла бы очень дорого обойтись всему миру.

Могла бы — если бы Иран вел себя столь же безрассудно, как США и Израиль. Да, у него нет их чувства безнаказанности, но самое главное, что у него есть долгосрочная стратегия. Она проста: рано или поздно Запад будет вынужден уйти с Ближнего Востока. Дружественные Западу арабские режимы растеряли большую часть уважения своих народов — или неправедным для мусульман образом жизни, или недостойным прогибанием под американцев и чужой мир. Никто из них не ставит борьбу за Аль-Кудс и право мусульман жить по своим законам на своей земле на первое место, а Иран ставит. Соперником Ирана в борьбе за влияние на исламскую улицу является только Реджеп Эрдоган — близкий к "Братьям-мусульманам"* турецкий лидер все время говорит об общеисламских интересах и задачах. Но с Турцией англосаксы не могут позволить себе вести себя так, как с Ираном, да и степень автономии турецкой элиты от Запада все-таки уступает иранской. Американцам кажется, что направление движение Турции еще можно изменить, просто убрав Эрдогана — с помощью переворота или выборов. Иран же со своего пути не свернет — поэтому и убивают Сулеймани с Фахризаде.

Но ведь убийство Фахризаде ничего не изменит? Даже если верить в намерение Ирана создать атомную бомбу, иранская ядерная и ракетные программы будут развиваться и без него. Наоборот, вдруг после его убийства аятолла Хаменеи пересмотрит свою позицию и решит, что атомная бомба уже не харам?

Подобная логика уместна, если бы в Израиле действительно опасались создания иранской атомной бомбы и считали бы, что она предназначена для атаки на их страну. Но нет, Израиль просто очень хочет спровоцировать Иран на ответные действия. Да, это чистой воды провокация: пускай Иран отомстит, и это можно будет использовать как повод для американского удара по нему. То есть не мытьем, так катаньем Нетаньяху уже полтора десятилетия пытается подтолкнуть США к нападению на Иран. Но и в этот раз у него ничего не получится — ни при Трампе, ни при Байдене. И не только потому, что Иран не поддастся на провокацию.

Потому что Трамп, хотя и пошел на поводу неоконов (и с усилением давления на Иран, и с признанием Иерусалима столицей Израиля), все же не рассматривает нападение на Иран как возможную опцию. К недавним "утечкам" о его желании организовать атаку на иранские ядерные объекты нужно относиться более чем осторожно — на правду в них похоже только желание изучить возможность и эффективность кибератаки. Война с Ираном — а любой ракетный удар по иранской территории повысит ее риски до критических — противоречит планам Трампа по отказу от вовлечения США в новые военные конфликты. Но и администрация Байдена не станет нагнетать обстановку: даже если она и не вернется к ядерной сделке, таскать каштаны из огня для Израиля Вашингтон не будет.

Ведь даже такой ястреб, как Дик Чейни, вице-президент США и фактический правитель Америки при Буше-младшем, не решился напасть на Иран, понимая, к каким катастрофическим последствиям это может привести. Конечно, в Вашингтоне есть и сторонники силового решения "иранской проблемы" вроде Джона Болтона, но не они принимают решения. Ни глобалисты, ни новые изоляционисты не хотят устраивать Армагеддон.

Никто не поможет Израилю, давно уже (и незаконно, то есть тайно) обладающему ядерным оружием, просто потому, что в его нынешней стратегии нет хороших вариантов.

Нападение на Иран приведет к большой войне на Ближнем Востоке, в которой сгорят все, в том числе и спровоцировавшие ее.

Ставка на давление на Иран и его изоляцию тоже не сработает — и не потому, что Иран все равно рано или поздно обзаведется атомной бомбой и сбросит ее на Израиль. Нет, Иран не будет этого делать, но он продолжит поддерживать те силы в исламском мире, которые не согласны с попытками Израиля вечно сохранять статус-кво в Палестине и Иерусалиме. И рано или поздно это закончится поражением этого молодого государства — после того, как оно лишится поддержки своего заокеанского союзника, неминуемо уходящего от роли мирового гегемона.

Несправедливость убьет, а не атомная бомба.

Источник: РИА Новости

* Запрещенная в России террористическая организация