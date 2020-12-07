Что значит приезд Эрдогана на парад в Баку?

Военный парад в Баку 10 декабря знаменует победу Азербайджана в Нагорном Карабахе и региональный военный успех Турции. Присутствие на параде турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана символизирует расширение зоны влияния НАТО на Южном Кавказе и в Прикаспийском регионе.

В Баку идут тренировки к военному параду, посвященному победе в Нагорном Карабахе. Торжества состоятся 10 декабря с участием более 3000 военнослужащих и около 150 единиц боевой техники. На параде также будет представлена часть военных трофеев, захваченных у противника "в ходе Отечественной войны".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился учредить День победы в АР. И государственные СМИ трактуют эту победу как эпохальное событие в многовековой национальной истории. Азербайджанское государственное информационное агентство отмечает: "Присутствие в качестве почетного гостя Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на трибуне Парада Победы – это зримое подтверждение тюркского братства".

Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар рассказал о продолжении помощи Азербайджану в обучении военнослужащих, включая формат совместных маневров. И все же не стоит слишком идеализировать братскую помощь Анкары в вооруженном противостоянии с армянской стороной конфликта. Турция является членом Североатлантического альянса, главные задачи которого – проекция силы и контроль энергоресурсов на планете, а у Азербайджана очень много нефти и газа.

Боевое братство

После 44 суток боев в Карабахе Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились о полном прекращении огня. В регионе действуют российские миротворцы, не слышны выстрелы, но до полной стабилизации обстановки пока далеко.

Параллельно в Азербайджане создается совместный российско-турецкий центр для мониторинга ситуации в Карабахе. Подразделения турецких саперов помогают азербайджанским коллегам в разминировании. И в целом военно-политическое влияние Турции на Южном Кавказе заметно возросло. Возможна попытка его расширить и на страны Центральной Азии.

Sputnik ранее рассказывал о вероятности заселения Нагорного Карабаха протурецкими боевиками-туркоманами из Сирии, которые участвовали в боевых действиях, и не спешат возвращаться на родину после соглашения о мире. Кроме того, если верна и тверда турецкая внешнеполитическая концепция "две страны – один народ", то логичным продолжением станет "две страны – одна армия", и единый командный центр. Для защиты в регионе экономических и военно-политических интересов "старшего брата" Эрдогана азербайджанской стороне необязательно полное соблюдение юридических формальностей вступления в альянс. Возможно, в такой конфигурации отношений Азербайджан уже стоит одной ногой в НАТО. Анкара стремится к возрождению былого величия Османской империи (это неизбежная экспансия, которая пока сдерживается лишь ограниченными военными ресурсами).Устоят ли Брюссель и Вашингтон от искушения опосредствованно (через Анкару) "порулить" азербайджанской армией в сложном и горячем регионе?

Экономический прессинг

Турция официально одобрила соглашение от 9 ноября, но явно разочарована развернутой российской миротворческой операцией. Задача-максимум – возвращение полного контроля над Карабахом – не решена. Анкара готова отправить в Азербайджан войска, и эта опция на перспективу закреплена решением турецкого парламента. Полагаю, многие в турецкой армии считают, что российские военнослужащие "украли" у них чистую победу.

Американское издание National Interest отмечает: "Азербайджанцы отмечают 10 ноября как день победы над Арменией в карабахской войне. Но когда хмельное чувство победы уйдет в прошлое, они поймут, что это начало конца истинной азербайджанской независимости". Однако "неоосманская мечта" Эрдогана, к счастью для азербайджанцев, пока разбивается об экономику.

Военные операции в Сирии, Ливии, Ираке, Восточном Средиземноморье и на Южном Кавказе обходятся недешево. Внешний долг Турции достиг $421 млрд, из которых $181 млрд должен быть выплачен в течение года. За последние три месяца турецкая лира потеряла 15% по отношению к мировым валютам (с начала года 25%). Турецкий экспорт из-за эпидемии коронавируса только в первом полугодии упал на 26%. Западные аналитики не исключают, что в сложной экономической ситуации Анкара уже завтра потребует от Баку компенсации за военную помощь в Карабахе в виде дешевых энергоресурсов (и еще "зеленый коридор" для турецкого ширпотреба внутри страны). Здесь скрыто стратегическое противоречие, ведь Азербайджану в предстоящую "пятилетку" необходимо, прежде всего, возродить и заселить семь вновь обретенных районов (это будет стоить около $10 млрд). Неслучайно азербайджанские СМИ после 9 ноября делают акцент на самодостаточности национальной армии и самостоятельности военной победы Баку в Нагорном Карабахе. С другой стороны, необходимо учитывать стратегические интересы России. Большая игра на Южном Кавказе продолжается.