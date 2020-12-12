Агрессорам на заметку: Россия проверила боеготовность оружия возмездия

Вооруженные силы России 9 декабря провели тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами (СЯС). Из акватории Баренцева моря, с космодрома Плесецк, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС были запущены баллистические ракеты "Ярс" и "Синева", высокоточные крылатые ракеты большой дальности Х-101 и Х-555. Расчеты атомной субмарины Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и экипажи стратегической авиации действовали успешно – поражены мишени на полигонах Кура (полуостров Камчатка) и Пембой (республика Коми), за тысячи километров от рубежей боевого применения.
Напомню, максимальная дальность межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" - 11 тысяч км, МБР "Синева" - 8,3 тысячи км, крылатых ракет воздушного базирования Х-101 – 5,5 тысячи км, Х-555 – 2,5 тысячи км.
Главная причина тренировок СЯС – технологическая. Россия проверяет надежность оружия возмездия. Москва готовится к любому развитию событий, ведь Вашингтон последовательно выходит из международных договоров об ограничении вооружений.
Не касаясь системы управления и устройства "ядерного чемоданчика" Верховного главнокомандующего ВС РФ, рассмотрим, как работают компоненты СЯС и боеголовки.
Ядерная триада
Распределение носителей ядерных боеголовок по сферам боевого применения – в воздухе, в море и на земле – позволяет достичь максимальной степени скрытности, технологической надежности, боевой живучести и эффективности оружия возмездия. К примеру, МБР "Синева" стартует совершенно скрытно и непредсказуемо – из подводного положения (в любой точке Мирового океана). Каждый компонент триады способен автономно выполнить стратегическую задачу. Боевая интеграция обеспечивает безусловное и гарантированное решение проблемы.
Полноценной ядерной триадой обладают только США и Россия, они же имеют более 90% созданных на планете боеголовок. Совершенно неслучайно 9 декабря американский самолет-разведчик RC-135S взлетел с авиабазы на Аляске и совершил многочасовой полет с дозаправкой над Беринговым морем, вблизи российских границ. Это был сбор телеметрической информации о пусках МБР, о работе СЯС России.
Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания определяет четыре условия нанесения ответного ядерного удара: пуск баллистических ракет по территории России и ее союзников, удар оружием массового уничтожения, воздействие на критически важные государственные или военные объекты, а также агрессия с конвенциальным вооружением, угрожающая существованию РФ.
Стратегические ядерные силы РФ с опережением графика получают новые ракетные комплексы, в том числе "Ярс", "Сармат", "Авангард". Атомные субмарины, части РВСН, бомбардировщики-ракетоносцы – несут постоянное (круглосуточное) боевое дежурство, в готовности к немедленному ответному удару по отдельным целям или направлениям (по обстановке). Регулярно проходят учения, в которых задействованы одновременно все компоненты российской ядерной триады.
Цепная реакция
Замглавы российского МИД Сергей Рябков в день тренировки СЯС заявил: "Исключительно важно, правильно и со всех точек зрения своевременно подтвердить недопустимость ядерной войны и невозможность одержать в ней победу".
Ранее российскими "стратегами" на учениях отработана ситуация "после массированного ракетно-ядерного удара по России".
Условный ответ вероятному агрессору выглядел настолько убедительным, что в НАТО резко сменили тональность и предложили "избегать просчетов и недоразумений".
Межконтинентальная баллистическая ракета третьего поколения РСМ-54 "Синева" состоит на вооружении атомных стратегических субмарин. Стартовый вес ракеты – около 40 тонн, она несет четыре или десять боевых блоков индивидуального наведения по 100 килотонн. Максимальная дальность полета – до 11,5 тысячи км. Грозное и невидимое в морских глубинах оружие реального сдерживания.
Запущенная над территорией РФ или из воздушного пространства над нейтральными водами с борта бомбардировщика-ракетоносца стратегическая крылатая ракета воздушного базирования Х-101 способна на высотах от 30 метров до 10 км преодолеть 5,5 тысячи км со скоростью до 270 метров в секунду и очень точно "уложить" в цель боеголовку весом до 430 кг.