"Америка нам покажет": приказ № 227 в исполнении патриотов заграницы

Американские нотабли оценивали дело 6 января с великой скорбью.
То есть "Срамота!", "Сроду такого не было" и призыв, звучащий в финале "Короля Лира":
"Друзья мои, вы оба мне опора,
Чтоб вывесть край из горя и позора".
Причем так судят люди, которых трудно обвинить в том, что они поддались трампистской или — хуже того — враждебной заграничной пропаганде.
"Высокая явка на выборы и вчерашний протест — хорошие знаки роста гражданского участия". "Америка все равно идет вперед. А мы с вечной стабильностью все стабильнее и стабильнее отстаем и от Штатов, и вообще от всех". "Рано радуется лживая кремлевская пропаганда: свобода и демократия, обеспечивающие основу развития США и их прогресс, останутся краеугольными камнями фундамента американского государства и общества". "Победа сегодня демократии в Америке приближает конец многих диктатур. Поэтому события 6 января в Вашингтоне — не позор Америки, но слава ее и надежда для всех нас".
Причем хвалебно-оптимистические оценки выдавались что в твоем фольксштурме. Как и весной 1945-го под ружье были поставлены и старики — забытые ныне ветераны ранних 90-х, и желторотики — 20-летние студенты, теперь сделавшиеся международными экспертами широкого профиля.
Причем Сталинград еще совсем не был окончательным поражением рейха. До погребального костра Валгаллы оставалось еще два с лишним года, в том же феврале доктором Геббельсом была провозглашена — и реализована — тотальная война, да и отечественные историки связывают окончательный перелом скорее с Курском, то есть со второй половиной 1943 года.
Но психологическая победа, причем всемирного характера, была очевидной. В Сталинграде рейх утратил ореол неодолимости. На нейтралов и колеблющихся это произвело самое сильное впечатление и определило их дальнейшие действия — или бездействие, что тоже важно.
Поэтому самые большие патриоты США, издавна, как известно, проживающие в России, и напрягли все силы, чтобы даже вопреки позиции самих вождей США утверждать свой символ веры: Америка не бьется, не ломается, а только кувыркается. Отчего делается еще краше и сильнее.
Конечно, хорошо вслед за В. И. Лениным говорить, что сила партии (тем более — демократии) в признании своих ошибок. Декларировать так все горазды. Но на практике выходит всякое. Развенчание культа личности привело к довольно быстрой эрозии коммунистической веры, а горбачевская гласность, где признание всех и всяческих ошибок было и вовсе всеобъемлющим, закончилась гибелью СССР.
Вероятно, наши дальновидные патриоты США помнят об этих роковых ошибках и не желают, чтобы за океаном пошли гибельным путем Хрущева-Горбачева.
Их девиз — "Ни шагу назад!". Твердость, достойная приказа № 227.
Источник: РИА Новости