Сколько стоит дружба с Китаем

Первое по времени событие года из области международной дипломатии — поездки главы китайского МИД Ван И в Африку и сразу после этого в Юго-Восточную Азию.

Дипломатия в целом находится в вирусной летаргии (исключение — разве что личная встреча лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве), а тут целое путешествие, рассуждает колумнист РИА Новости Дмитрий Косырев.

Чем это событие важно: оно показывает точки на земном шаре, где будет в наступившем году происходить что-то хорошее типа роста, выздоровления и прочего. Хотя какие точки — целый Африканский континент и еще целый регион к югу от Китая и востоку от Индии.

Кстати, уже и в конце прошлого года было заметно, что если где-то есть зоны отсутствия чересчур плохих событий, то это никак не США и не Европа. А скорее страны, как-то связанные с Китаем, его партнеры разной степени близости.

И вот некоторые факты, всплывшие по ходу африканской поездки Ван И. За последние 20 лет товарооборот между Китаем и Африкой и объем прямых инвестиций Пекина туда выросли в 20 и 100 раз соответственно.

КНР построила в Африке больше 6000 километров железных дорог, 6000 километров автомобильных дорог, почти 20 портов, свыше 80 крупных электроэнергетических объектов, а также оказала помощь при строительстве более 130 медицинских учреждений.

Еще направила в 48 африканских стран медицинские бригады в составе 21 тысячи человек, которые обслужили примерно 220 миллионов пациентов.

Никакое сотрудничество не играет только в одни ворота. Каким образом Китай не только оказался единственной крупной экономикой мира, которая росла в истекшем 2020-м, но вдобавок должен обеспечить более чем одну треть от мирового экономического роста в этом году?

Никак не благодаря США, которые три года пытались во всяких смыслах "развестись" с Пекином. Успехи ожидаются вследствие его давно выстроенной системы партнерств с десятками стран, включая Россию и многих других.

Для того чтобы что-то производить и особенно экспортировать, нужны адреса, куда произведенное пойдет. Соответственно, экспорт без импорта тоже выглядит шатко, итог — то самое партнерство, выгодное всем.

Со странами ЮВА у Китая картина отношений выглядит сложнее, чем с Африкой, — все-таки соседи, а раз так, есть и территориальные, и прочие проблемы. Хотя первым экономическим партнером Юго-Восточной Азии он в итоге давно стал.

И вот Индонезия — один из пунктов маршрута Вана — закупает у Пекина 143 миллиона доз китайской вакцины от коронавируса, а Филиппины — относительно новый партнер и тоже часть поездки министра — организовали в прошлом году целый воздушный медицинский мост с великим соседом.

Теперь сравните ситуацию этих двух государств с, например, украинской — в этой стремящейся на Запад стране уже поняли, что их очередь следующая за тем самым Западом, так что несколько месяцев вакцины не будет. Ну если только ввезенной в частном порядке и за несколько тысяч евро на одного привитого.

Или сравните относительно мирную санитарную картину в десятках азиатских и африканских стран (за небольшими исключениями) с безумием, которое охватывает европейцев или американцев на почве нескончаемых локдаунов. Речь и о неожиданно мощном антивакцинном движении, и кстати — а концлагеря для зараженных не хотите? Есть такой законопроект в штате Нью-Йорк.

Так вот, и у партнеров ужасно тоталитарного Китая, и у самого Пекина концлагерных планов точно нет, в том числе потому, что просто незачем.

Но что теперь и в светлом будущем станет с проектом, который — пусть в чисто пропагандистском плане — связывает Пекин и более половины мира (речь о концепции "Один пояс, один путь")?

Какие-то итоги по этой части уже можно подвести. Получается, что на протяжении зачумленного 2020-го если в нашем мире хоть какие-то проекты сотрудничества как-то вообще работали, то это именно "Пояс и путь".

За девять месяцев года страны-участницы получили прямых китайских инвестиций в разные стройки до 13 миллиардов долларов, то есть на 30% больше, чем год назад. Что касается финансовой помощи (грантов, беспроцентных и почти беспроцентных займов), то таковых Пекином было выдано на 41,4 миллиарда — правда, в период с 2013 по 2018 годы.

Все вместе означает, что к неприятному 2020 году множество партнеров Пекина подошли несколько более богатыми, чем если бы подобного партнерства не было. За что Китай, ясное дело, заработал от стратегических конкурентов кличку "финансового хищника", удушающего друзей в объятиях.

В целом мировая экономика в истекшем году потерпела если не катастрофу, то спад, какой именно — сейчас подсчитывают. Было бы оптимистично ожидать, что после такого удара "Пояс и путь" продолжит развиваться прежними темпами.

Собственно, одна из целей поездки Ван И как раз в том, чтобы подвергнуть ревизии весь комплект инфраструктурных проектов с Африкой и частью Азии, через которые пролегает "Пояс и путь".

А это прекрасная тема. Пока в Вашингтоне трамписты шли на Капитолий, а Ван И еще ездил по Африке, американские и союзные им идеологи оттачивали формулировки насчет того, что вирус убил "Пояс и путь". И будьте уверены, достаточно окажется всего одного замороженного проекта в любой стране, чтобы в тех или иных СМИ прозвучало радостное "вот видите".

Кристаллизовалось это мироощущение в знаменитом высказывании посла Великобритании в США Карен Пирс, которая несколько дней назад заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.

Кому-то могло показаться, что речь о человеческих потерях от болезни, то есть что англичанка кровожадно ведет из таковых турнирную таблицу.

Но нет, она говорила о другом. О частностях — "Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика". Но также и о целом: "Второй большой вызов — это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина".

Стратегическая конкуренция — это в данном случае вот что: пока британцы или американцы разбираются со свалившейся на них медико-экономическо-политической катастрофой, никакие русские с китайцами не должны чувствовать себя хорошо.

Они — в идеале — должны отстать в развитии еще больше, чем западники, или как минимум пострадать так же тяжело. Таково сейчас стратегическое содержание момента.

И с подобными чувствами сейчас множество людей прекрасного Запада наблюдает за пусть и рядовыми международными дипломатическими событиями — типа двух поездок китайского министра.