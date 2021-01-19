"Матрешка" от Путина: что известно о новой российской субмарине

Субмарина "Ульяновск" (проект 09853) заложена на Севмаше в 2017 году, имеет те же основные размеры, что и "Хабаровск" (проект 09851), однако в конструкции применены более современные системы и механизмы. По данным Military Watch Magazine, эти корабли являются уменьшенными в размерах конструктивными наследниками ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Борей".
Многоцелевая океанская система "Посейдон" — асимметричный ответ РФ на расширение НАТО и опасную концентрацию в Восточной Европе ударного потенциала Пентагона, на формирование глобальной системы ПРО США, которую можно использовать для превентивного уничтожения российского оборонного потенциала.
"Посейдон" — один из самых секретных проектов ВМФ России, и все же ранее опубликованные приблизительные характеристики (оценки специалистов) позволяют достаточно полно представить возможности уникальной системы ядерного сдерживания.
Океанская многоцелевая система предназначена для поражения авианосных ударных групп, крупных военных баз и стратегических объектов экономики противника в районе побережья. А также для нанесения неприемлемого ущерба обширной территории страны-агрессора.
"Матрешка" от Путина
Подводные носители ядерных "торпед Судного дня" проектов 09851 и 09853 — скрытные и могущественные, способные до четырех месяцев выполнять задачи боевой службы на огромной глубине (без всплытия на поверхность). Они могут действовать в любой точке Мирового океана. В свою очередь беспилотные аппараты "Посейдон" — еще менее уязвимы и более автономны, совершенно неотразимы в ситуации боевого применения. Многоцелевая океанская система в целом — атомная субмарина и термоядерные трансконтинентальные торпеды на ее борту немного напоминают русскую матрешку, которую в нашем случае лучше не беспокоить. Без весомой причины система "Посейдон" никогда не сработает.
"Посейдон" способен двигаться, ориентируясь по рельефу морского дна, на расстояние до 10 тысяч километров. А в точке назначения — лечь на грунт и месяцами ждать сигнала на боевое применение или возвращение в базу (длинные волны способны преодолеть толщу воды). Мощность боевой части "Посейдона" — 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Причем боеголовка с кобальтовой секцией создана для максимального радиоактивного загрязнения территории.
Полагаю, эти яркие подробности раскрыты специально для "партнеров", намеревающихся разговаривать с Россией "с позиции силы". Уникальные возможности атомных субмарин-носителей и стратегических торпед гарантируют сокрушительный ответно-встречный ядерный удар, даже если в отдаленной перспективе вероятному противнику удастся создать "непробиваемый купол" противоракетной обороны над сушей и морем.
Плановые четыре субмарины-носителя — это 24 развернутых в Мировом океане беспилотных "Посейдонов", способных, по оценкам Forbes, "обнулить" береговую оборону любого противника, уничтожить авианосные ударные группы ВМС и "нанести непоправимый ущерб восточному или западному побережью Соединенных Штатов" — при том, что "другие ВМС вряд ли смогут создать нечто подобное".
Русская революция в стратегии ВМФ
Вашингтон в своей достаточно агрессивной внешней политике делает большую ставку на ВМС, стремится контролировать планету, опираясь на огромную сеть зарубежных баз.
Американская сторона серьезно обеспокоена появлением российских "Посейдонов" и мучается вопросом: будет ли возможное применение во время военного конфликта этого оружия соответствовать нормам международного права? Вопрос риторический.
Российские "Посейдоны" лишают США ранее "гарантированных" двумя океанами безопасности и безнаказанности. "Умные" подводные дроны с термоядерными "аргументами" одним фактом своего существования принуждают к миру, повышают договороспособность американцев. Альтернативой могут оказаться лишь огромные финансовые затраты Вашингтона на создание принципиально новых систем противодействия "торпедам Судного дня", однако и на этом пути заметное технологическое отставание США от РФ в военной области успеха не обещает.
А в перспективе носителями ядерных торпед могут стать и большие надводные корабли — боевые или замаскированные под гидрографические, торговые. Система "Посейдон" не подпадает под договоры об ограничении вооружений, имеет большой экспортный потенциал и может продаваться на международном рынке — с конвенционной боевой частью.
Как бы то ни было, российский стратегический межконтинентальный глубоководный аппарат с ядерной энергетической установкой ожидает большое будущее. А Москва со своей гуманистической "позиции силы" всегда готова к равноправным и мирным переговорам с самыми неудобными партнерами.