"Ментальная гигиена" для сотен миллионов человек: как ей сопротивляться

Как они будут сопротивляться — вот вопрос. Они — это избиратели Дональда Трампа, то есть половина населения США, и множество им подобных в союзных и не союзных Америке странах. Сотни миллионов, если не миллиарды человек.

Это совсем не новость, что в США произошел леволиберальный переворот и начинается террор против десятков миллионов людей иной идеологии и иного стиля жизни. Новостью будет то, как трампистам, с Трампом или без, удастся этому террору противостоять.

Важно это не потому, что нам как бы в целом интересно, как у них там, в Америке, будет развиваться драка. Главное — в том, что нам в прошедшем году слишком часто сообщали, что "как раньше больше никогда не будет". Первая правильная реакция на такой тезис: а ты кто, чтобы нам объяснять, как оно будет? Вторая же — да, "как раньше" не бывает никогда, но давайте в таком случае сделаем лучше, чем было. И поэтому очень полезно извлекать уроки в том числе и из хроник американского террора против соотечественников, а особенно из того, как с ним можно бороться.

Террор только начинается, но идеологический замах мощный. Проходимся по цитатам — допустим, из The Washington Post: "Есть миллионы американцев, почти все они белые, почти все республиканцы, которые как-то нуждаются в депрограммировании и наказании до того, как страна сможет двинуться к примирению". Из The Atlantic: "Правильный ответ экстремистам — это не антитеррор. Это привитие им ментальной гигиены". Или — цитата, приписываемая знаменитой яркими высказываниями конгрессменше Александрии Окасио-Кортес: "Южные штаты — это не красные штаты, это угнетенные штаты. Единственный способ вылечить нашу страну — это освободить южные штаты".

Что-то знакомое. Депрограммирование десятков миллионов людей, привитие им ментальной гигиены — это из антиутопий, написанных по итогам деятельности гитлеровского режима. А "освобождение" народа, страдающего от неправильной власти или неправильной элиты, — это классика американской пропаганды в отношении России, Китая и еще множества стран. А вот теперь это уже их страна.

Да, но все-таки — как сопротивляются временно деморализованные республиканцы? Ну, например, губернатор главного южного штата страны, Техаса, Грег Эббот заявил, что объявляет штат "убежищем Второй поправки к Конституции". Вторая — это насчет права каждого американца обладать оружием. Эббот поясняет, что его инициатива означает: никакой федеральный чиновник не приедет в Техас, чтобы отобрать это оружие у людей. Звучат голоса о том, что все южные и прочие трампистские штаты теперь будут вынуждены теснее координироваться между собой, видимо, чтобы их не начали "освобождать" поодиночке.

Но это — из серии очевидного, причем очевидного еще со времен первой Гражданской войны в США. А есть нечто относительно новое: по консервативным ресурсам начал гулять список корпораций, компаний и товарных марок, которые настоящие республиканцы могли бы бойкотировать — то есть не покупать их продукцию.

И вот это по-настоящему интересно. Потому что список огромен. Достаточно сказать, что там чуть не все товары и услуги, что вы видели за всю вашу жизнь во всяческой рекламе, а то и покупали. Гиганты соцсетей, автопроизводители, банки, страховщики, аптечные сети, супермаркеты, пиво, кроссовки, кукурузные хлопья… Это бизнес, который бойкотировал республиканцев и давал деньги демократам. Прилагается и список правильных корпораций, но он выглядит слабо. Не говоря о том, что если производитель вашего автомобиля оказался неправильным, то вы вряд ли поменяете машину прямо завтра. Будете пока ездить на старой.

Здесь главное не в том, насколько реалистично для республиканцев заимствовать оружие противника — те самые бойкоты по моральным соображениям: все будут бойкотировать всех? Главное — в том, что по списку проклятых наглядно видно, что одна группа большого бизнеса США, добровольно или со страху, задавила другую группу и способствовала перевороту. Но зачем тогда нужны были всякие выборы и прочая демократия? Вот эту демократию и отшвырнули, как грязную тряпку, в открытую сфальсифицировав голосование. И дальше будут ее топтать.

Так вот, в том мире, который "никогда не будет прежним", а будет лучше прежнего, такого не должно быть: это урок 2020 года. Нельзя допускать ситуации, когда корпорации, некоторые из которых больше государства, даже американского, будут диктовать этому государству (и части мира) свою волю. Потому что на самом деле речь идет всего о нескольких людях, навязывающих свою волю десяткам или сотням миллионов. Что очень опасно. Демократия, может, и смешной пережиток эпохи рабовладения, но не стоит ее заменять пережитками другой (как бы сегодняшней) эпохи, возможно — еще худшей.

Пока что этот вывод начинают делать только по части гигантов информатики и массовых коммуникаций. Помните наш прошлогодний разговор о том, как демократ из демократов, американец Френсис Фукуяма высказал беспощадно циничную мысль: да, сегодня эти суперкорпорации — наши, но что если завтра их возглавит не наш человек? А раз так, то таких корпораций, физически способных давить миллионы или миллиарды людей, просто не должно быть. Надо их расчленять.

Однако Фукуяма только предлагал, а кое-кто другой, кажется, и располагает. В прошлом году исчез из поля зрения самый, возможно, богатый из миллиардеров Китая — Джек Ма, он же Ма Юнь, создатель Alibaba и многого прочего. Так вот, сейчас он появился — прочитал речь на церемонии награждения сельских школьных учителей премией, которую сам же Ма и спонсирует. И появление это сопровождалось очень занятными комментариями в китайских СМИ.

Дело в том, что неприятности Ма Юня начались тогда, когда он стал собирать деньги для создания еще одного информационного гиганта. Тут его начали трясти правительственные антимонопольные службы. Пошли слухи: самый известный бизнесмен страны что-то не то сказал, поссорился с главой государства или кем-то еще… А сейчас комментарии намекают: да нет, ни с кем не ссорился, просто таких информационных гигантов не должно быть вовсе. Как у Фукуямы.

Хотя кто сказал, что речь только об информационных компаниях: как насчет многих прочих бизнесов, перерастающих национальные рамки? В завтрашнем прекрасном мире, возможно, вообще придется ввести новые стандарты отношения народов, наций и государств с гигантами, способными поломать жизнь множеству людей.

Источник: РИА Новости