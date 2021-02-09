Почем опиум для народа?

В США продолжается сага о Саклерах. Туристам хорошо известна эта фамилия. Саклеры — видные меценаты, и отделы, названные в их честь, есть в самых престижных музеях мира — от Метрополитен до Лувра, от Гуггенхайма до Королевской художественной академии.

"Современными Медичи" называют это семейство прикормленные искусствоведы.

Саклеры развернули целую рекламную кампанию своего чудо-лекарства. По мировым массмедиа прокатилась волна публикаций о том, что любая, даже незначительная боль постыдна, унизительна, непоправимо ухудшает качество жизни, ведет к стрессам и чревата летальным исходом. Заодно шла борьба с "опиофобией".

Семейство фармацевтов откровенно подкупало медицинское сообщество. За хвалебные отзывы на оксиконтин платились огромные гонорары. Рядовых врачей вывозили на конференции и семинары, селили в дорогих отелях, дарили подарки — и все ради того, чтобы убедить их выписывать побольше нового лекарства.

Вскоре оксиконтин начали прописывать от всего: от мигреней, от болей в мышцах, от артрита, от зубной боли. Доктора не предупреждали пациентов о возможности привыкания, даже когда это стало уже очевидным фактом. Неимущим больным первую дозу давали бесплатно — так неожиданно Саклеры ввели в медицинскую практику расхожий прием наркодельцов.

К 2000 году обезболивающее приносило Саклерам по миллиарду долларов в год. А пациент, выпив упаковку лекарства, приходил за рецептом на следующую. Соскочить он не мог: начиналась ломка. Если денег на оксиконтин не хватало, пациент переходил на героин.

Оксиконтином барыжили на черном рынке. От передозировки умирали десятки тысяч людей в год. Родственники подавали на Purdue Pharma в суд, но компания каждый раз откупалась.

В 2007 году руководство фирмы заключило досудебную сделку, признав свою вину в том, что знало об ошибочности мнения врачей, будто оксиконтин слабее морфина, но ничего не предпринимало в связи с этим. Это было сделано умышленно — по американским законам дважды судить за одно преступление нельзя.

Несколько топ-менеджеров были оштрафованы, но ни один Саклер в процессе не пострадал: владельцы сделали вид, что отошли от руководства своей фирмой. Purdue Pharma продолжила свободно торговать оксиконтином и расширила продажи на Мексику, Бразилию, Китай, Канаду.

В 2014 году FDA разрешило рекламировать опиоидные обезболивающие для детей от 11 лет. К тому времени американские врачи выписывали по 250 миллионов рецептов на опиоиды в год. Американцы потребляли треть всех опиоидов, производившихся в мире.

Интересно, что если бы не Дональд Трамп, то на весь этот ужас никто не обратил бы внимания. Дрессированная американская пресса никогда не пошла бы против таких авторитетных богатеев, как Саклеры, а местная Фемида, по видимости, была скуплена на корню так же, как и медицинское сообщество.

Только когда президент Трамп сказал, что в стране бушует настоящая опиоидная эпидемия, и объявил чрезвычайное положение в здравоохранении, что-то стало меняться. Против Purdue Pharma и лично Саклеров начали возбуждать уголовные дела и вести масштабные расследования.

Семейство в ответ подало заявление о банкротстве своей фирмы. Это не помешало сохранить и преумножить их состояние. Критики утверждают, что ими были предусмотрительно выведены со счетов миллиарды долларов.

В ноябре Трамп проиграл выборы, а Purdue Pharma опять заключила досудебное соглашение. Руководство призналось в подкупе врачей и других аферах. Компанию обязали выплатить 8,3 миллиарда долларов, но получить их с банкрота будет невозможно.

Лично Саклеры отделались выплатой 220 миллионов долларов. В декабре Кейт и Дэвида Саклер вызвали в конгресс США и слегка пожурили, причем Дэвид заявил, что считает свое поведение "законным и моральным".

На днях сделку с правосудием заключил давний партнер Саклеров — лидер мирового консалтинга McKinsey & Co. С 2003 года фирма советовала Purdue Pharma, как лучше разгонять продажи оксиконтина. За это McKinsey & Company заплатит впечатляющий штраф в 600 миллионов долларов — около пяти процентов своей годовой выручки.

Интересно, что до этого консалтинговая компания регулярно впутывалась в разные скандалы. То опекаемая ими фирма Enron заключает такие бессмысленные сделки, что в одночасье банкротится, оставляя без работы больше двадцати тысяч человек.

То за торговлю инсайдерской информацией присаживается на нары бывший гендиректор McKinsey Раджат Гупта — и это несмотря на то, что его пытается отмазать от тюрьмы сам Билл Гейтс.

То внезапно у консалтинговой фирмы обнаруживается собственный хедж-фонд объемом почти десять миллиардов долларов. Он показывает удивительную доходность, и немедленно возникают подозрения, что сотрудники McKinsey банально используют инсайдерскую информацию, которую получают от своих клиентов, для прибыльной игры на рынке. Компания даже не считает нужным толком ответить на эти обвинения.

И несмотря на это, McKinsey остается самой влиятельной и могущественной конторой в мире консалтинга. Институт деловой репутации, кажется, похоронен диким постмодернистским капитализмом окончательно.

Ровно та же история происходит на наших глазах и с кланом Саклеров. Они открыто развязали опиумную войну против своих соотечественников, а теперь будут безнаказанно наслаждаться завоеванным богатством, по-прежнему входя в элиту элит американского общества. Это в эпоху классического капитализма предприниматели обдирали как липку, морили голодом и подсаживали на наркотики население дальних стран. Сегодня они, похоже, взялись за собственных соотечественников.

С уходом Трампа про опиоидную эпидемию постараются забыть. Дрессированная пресса замолчит как по команде. А тем временем американцев в массовом порядке уже подсаживают на марихуану.

Делают это отнюдь не какие-то картели или отдельные наркоторговцы. Марихуана официально объявлена лекарственным средством во многих штатах США. Власти продвигают ее и на федеральном уровне, и на низовом.

Министерства здравоохранения разных штатов один за другим принимают свои программы по навязыванию пациентам марихуаны. Наркотик якобы спасает от зубной и головной боли, снимает стресс, помогает при глаукоме, гепатите и ВИЧ, показан при эпилепсии и болезни Альцгеймера — ну в общем, работает словно средневековая панацея.

Список заболеваний и симптомов, при которых врач может выписать рецепт на марихуану, практически бесконечен. Публикуется это все на официальных сайтах Минздрава.

В массовом сознании давно уже произошел переворот. Американский обыватель уверен, что алкоголь и табак несут вред здоровью, а от марихуаны одна только польза. У любого незаинтересованного наблюдателя складывается впечатление, что приучение населения к наркотикам является осознанной и целеустремленной политикой властей США.

Ее радостно косплеит руководство таких государственных новообразований, как Украина — Верховная рада только что одобрила легализацию марихуаны. Декриминализация наркотиков — это, пожалуй, единственный внятный пункт программы Алексея Навального. Подобного шага ждут и от Светланы Тихановской. Вероятно, прогрессивные политики понимают, что принять их электорат способен только под кайфом.

Источник: РИА Новости