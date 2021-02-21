Австралия забанена. Государство попалось в соцсети

Правительство Австралии попросило Facebook поделиться доходами от публикации местного контента с производителями этого контента — газетами и журналами. В ответ соцсеть забанила Австралию.

На платформе перестали работать ссылки на все австралийские медиа, а заодно и на важнейшие правительственные сайты и даже на службы спасения, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.

Яблоком раздора стал законопроект, согласно которому интернет-платформы должны платить австралийским газетам и телеканалам за ссылки на их материалы.

Парламент Австралии собирается принять его на следующей неделе. Под раздачу попал и Google, однако владельцы этого IT-гиганта уже пошли на мировую, согласившись отчислять деньги традиционным медиа.

На примере Австралии хорошо видно "дизруптивное воздействие" (как говорят на давосском новоязе), которое IT-платформы оказывают на традиционный медиабизнес. Газеты вкладывают миллионы долларов в зарплаты журналистов, расходы на печать и аренду помещений. Это позволяет им публиковать интересные истории.

Но практически сразу история появляется на Facebook — и привлекает к соцсети новых рекламодателей. Чтобы не потерять последнюю выручку, газеты ставят на своем сайте paywall — однако соцсети игнорируют платную подписку.

В результате только Google и Facebook перехватывают больше 80% доходов от всей интернет-рекламы в Австралии. Газеты превращаются в откровенно убыточные предприятия, которые владельцы содержат просто по старой памяти или ради репутации.

Мало того — президентская кампания в США доказала, что соцсети стали мощным игроком в политическом поле. IT-гиганты фактически протолкнули на высший пост Америки своего кандидата. Поэтому эпичное противостояние государства Австралия и интернет-ресурса Марка Цукерберга — это на самом деле небольшая, но вполне реальная война за национальный суверенитет.

В самом деле, любой бизнесмен, приехавший в Австралию и попытавшийся открыть здесь кафе или автомойку, столкнется с государственными регулирующими органами, которые отформатируют его бизнес, как захотят, или вообще не дадут на него разрешения.

Это нормально, государство для этого и существует. Однако крупнейшие американские корпорации типа Facebook зашли на местный рынок совершенно свободно и откровенно отказываются исполнять все требования властей страны.

Однако у этого конфликта есть и другой уровень. Кто конкретно противостоит Цукербергу на рынке австралийских СМИ? Прежде всего это его заклятый враг, Руперт Мердок, один из главных медиамагнатов мира.

Владельцу FoxNews Corp принадлежит почти 60% всех бумажных газет Австралии. Мердок активный сторонник правой повестки, критик зеленой идеологии и спонсор Либеральной партии Австралии — вопреки своему названию, она продвигает консервативные ценности.

Около четверти местных СМИ принадлежат колоритной даме Джине Райнхарт — самой богатой женщине Австралии. Своим многомиллиардным состоянием, точно подсчитать которое не умеет даже "Форбс", Райнхарт обязана такому традиционному бизнесу, как добыча железной руды и угля.

Ей принадлежат богатейшие рудники Австралии.

Неудивительно, что эта дама участвует в демонстрациях против зеленых инициатив, признается в ненависти к социалистам и спонсирует научные исследования, призванные развенчать миф о глобальном потеплении.

А ведь именно зеленую повестку изо всех сил продвигают крупнейшие IT-компании, включая Facebook. Если эта идеология захватит Австралию, то разорится не только Джина Райнхарт — налоги с ее предприятий не попадут в госбюджет, а местная экономика потеряет десятки тысяч рабочих мест.

То есть на территории Австралии идет битва не только за информационную повестку, но и за пути дальнейшего развития страны. Мастодонты традиционного капитализма сражаются с капиталистом постиндустриальным.

А в заложники Цукерберг взял 17 миллионов австралийских граждан, которые годами постили котиков в Facebook и даже не думали, что окажутся в центре информационного армагеддона.

Надо сказать, что информационный шантаж Facebook австралийских пользователей откровенно разозлил. Не то чтобы они были такими уж фанатами Мердока, наоборот. Однако власть традиционных капиталистов над людьми ограничена законами, которые вырабатывались веками.

Создатели IT-гигантов мечтают сделать свою власть абсолютной. Их клиентура должна не только делать, но и думать все, что они захотят.

К тому же традиционные австралийские СМИ — разные. Есть откровенно ангажированные издания, есть те, кто пытаются сохранять независимость.

Они работают на разные партии, ориентируются на разные страты общества. Это, в общем, и создает нормальную — пеструю и сумбурную — информационную картину современной страны.

Информационная повестка, которую навязывают миру IT-лидеры, вообще никакого разномыслия не предполагает.

Там только борьба с глобальным потеплением, трансгендеры и публичные казни "еретиков".

Что ж, австралийские граждане запустили в твиттере хештеги "Бойкот Цукербергу" и "Удалим Facebook" и принялись массово сносить свои аккаунты.

Правительство страны пытается проявить твердость. "Попытки Facebookрасфрендить Австралию, перерезав информационный доступ к службам спасения и здравоохранения, были враждебными и разочаровывающими, — заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. — Но БигТех не запугает нас и не сможет прессовать наш парламент."

Властям Австралии стоило бы присмотреться к опыту своего главного торгового партнера и старшего брата по Региональному экономическому партнерству — Китая.

Не далее как этой осенью руководство КНР показательно и жестко отрегулировало бизнес суперзвезды своего БигТеха — миллиардера Джека Ма.

В ноябре Джек Ма пытался вывести на IPO в Шанхае и Гонконге свою Ant Group Co — "дочку" его легендарной интернет-платформы Alibaba. Интерес к сделке был огромный. Инвесторы замерли в ожидании.

Однако китайские власти запретили интернет-олигарху выходить на IPO. Западные СМИ подали эту историю так, будто тоталитарные коммунисты наказали свободомыслящего Ма за критику в адрес китайских регуляторов.

Впрочем, истинная суть конфликта была в другом.

Народный банк Китая обратил внимание на то, что Ant Group Co перестала быть просто платежной системой, как позиционировалась изначально. На платформе начали предоставлять банковские услуги — тут и кредиты (в том числе такая потенциально опасная, зачастую криминальная штука, как микрокредитование), и страховки, и инвестиции в акции, и торговля валютой.

Китайцы — люди азартные, часто страдают от неудачных спекуляций, поэтому весь финансовый сектор государство держит под строгим контролем. А у Ant Group не было ни уставного капитала, ни лицензии на банковскую деятельность.

Поэтому Ма было предъявлено требование привести деятельность своего финтех-гиганта в соответствие с правилами. IPO отложили на неопределенный срок.

Свободомыслящий олигарх так загрустил, что даже исчез на несколько месяцев из инфополя, чего раньше с ним не случалось.

Власти Китая показали хороший пример того, как государство должно регулировать БигТех, свой ли, чужой ли.

Любопытно, хватит ли смелости правительству Австралии отбить свой суверенитет у Марка Цукерберга?