Страховка ДМС для мигранта: когда всегда работает

Любой иностранный гражданин, который живет или работает на территории РФ, должен иметь полис медицинского страхования. Говорим сегодня о мигрантах из безвизовых стран, таких как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Украина.

Конечно, важным фактором также является наличие работы, но работодатель все чаще делает выбор в пользу приема на работу сотрудников с необходимыми документами.

Где оформить и сколько стоит полис ДМС

Стоимость страхового полиса в рамках программы добровольного медицинского страхования (ДМС) "Трудовой мигрант" АО "Д2 Страхование" всего 4 000 руб. на 12 месяцев, при этом иностранный гражданин застрахован на 250 000 руб.

Полис ДМС можно оформить в миграционном центре, где подаются документы для получения трудового патента, например, в Москве этот центр находится в деревне Сахарово. Мигрантам, которые работают в России по патенту, необходимо иметь полис на специальном бланке. Остерегайтесь подделок!

До 1 октября 2020 года при покупке полиса ДМС по программе "Трудовой мигрант" от АО "Д2 Страхование" в Сахарово каждый застрахованный автоматически получает в подарок полис страхования потери дохода при COVID-19.

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Сотни оформленных обращений по ДМС для мигрантов доказывают высокий профессионализм АО "Д2 Страхование", когда речь идет о жизни и здоровье клиентов компании.

Законодательство и нормы

Все чаще мы слышим про ситуации, когда работодатель отказывается предоставлять работу мигранту без полиса ДМС. Обеспечить работой такого сотрудника — это риск, и у любого риска есть последствия, чаще такие, за которые работодатель будет вынужден платить из своего кармана. Гораздо проще и спокойнее выбрать для сотрудничества того иностранца, который оформил ДМС.

Оформление полиса ДМС регламентируется статьей 327.3 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 13 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Отсутствие данного полиса предусматривает наказание.

Полис ДМС: за что вы платите?

Расскажем про самое типичное заблуждение по поводу полиса ДМС — уверенность, что болеет всегда кто-то другой, но тебя это не затронет, поэтому оформлять полис необязательно. Плюс имеем устойчивое мнение среди иностранных граждан, что ДМС не работает.

Болеть ведь тоже можно по-разному, и хорошо, если сезонное ОРВИ — это максимум. А если что-то серьезнее? Скорая помощь в девяти из десяти случаев просто стабилизирует состояние, а дальше лечение и восстановление происходит за деньги пациента.

Вы наверняка читали десятки историй про заболевших COVID-19: как началось заболевание, какой была госпитализация, как лечили, кормили и общались, через сколько дней выписали и с какими рекомендациями. Мигранты и в целом все, кто находится в условиях временного пребывания на территории РФ, оказываются чаще в более непредсказуемых ситуациях из-за их правового статуса.

Ниже несколько историй иностранных граждан, имеющих полисы ДМС от АО "Д2 Страхование".

"Температура поднялась 22 апреля, за помощью я обратилась 27 числа, с каждым днем становилось все хуже…"

Так началась история этой женщины с благодарностью за работу врачей, реаниматологов и страховой компании после выписки из больницы.

"Был сильный кашель, одышка, температура под 40, рвота и слабость. Развивалось все так быстро, что ты просто не знаешь, что принять, чтобы стало хоть немного легче. Мы звонили в скорую, но приехали они очень поздно, потому что было много заявок. Меня увезли в ГКБ №52 в Москве с подозрением на коронавирусную инфекцию. Тест оказался положительным. Свое состояние могу описать как средней тяжести, возможно еще и потому, что мне быстро начали помогать врачи и лекарства.

Благодарю персонал всей больницы, реаниматологов, отделение хирургии за то, что они спасли мою жизнь. Если бы у меня не было полиса ДМС для мигранта, то неизвестно, сколько времени было бы потеряно на бумаги и понимание, куда звонить и что делать. "Д2 Страхование" берет на себя огромную ответственность в этих условиях с коронавирусом. Мигрантам может быть непонятно, с чего начать, если ты вдруг заболеешь, ведь к этому никогда не готов. Благодаря такой быстрой помощи и поддержке от всех специалистов я сейчас я чувствую себя прекрасно".

Еще одна история: "Госпитализировали с симптомами пневмонии, поставили диагноз: коронавирусная инфекция. Я провела в реанимации два дня, потом меня перевели в обычную палату. Выписали 29 апреля. Полностью довольна лечением, работой врачей, а самое главное — своей страховой компанией, они всегда были на связи и помогали мне с оформлением документов".

Так работает полис ДМС: врачи проведут диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и другие мероприятия. После выписки лечебное учреждение направляет в страховую компанию историю болезни пациента. По условиям страхования, компания оплачивает госпитализацию, все дни в стационаре, лечение, анализы и тесты.

Важно учесть: как и для любого страхового полиса, ДМС также предъявляет ряд требований к застрахованному, с полными условиями всегда можно ознакомиться на сайте страховой компании.

Любое заболевание меняет привычный образ жизни. Многие мигранты приезжают в Россию, чтобы финансово помогать близким, и невозможность работать из-за болезни не входит в планы. Поэтому в условиях, когда иностранец проживает и работает на территории РФ, поддержка страховой компании, контакт как с пациентом, так и с медицинским учреждением — все это дает уверенность, что ситуация под контролем.

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Материал опубликован на коммерческой основе