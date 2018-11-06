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Открытие Центра мастер-классов по национальным блюдам Узбекистана

Коканд — столица ремесла: в Узбекистане учрежден еще один фестиваль

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Глава республики Шавкат Мирзиёев одобрил предложение Минкультуры и Госкомтуризма об организации фестиваля прикладного искусства и народного ремесла в Ферганской области.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Коканде раз в два года будет проходить Международный фестиваль народно-прикладного искусства. Первый запланирован на 10-15 сентября 2019 года. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Традиционной станет и научно-практическая конференция "Перспективы развития ремесленничества и народно-прикладного искусства" — часть фестиваля. В скором времени будет утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля, разработаны и утверждены положение и "дорожная карта". 

Одна из целей мероприятий состоит в изучении и популяризации древней культуры Узбекистана. Ожидается, что фестиваль поможет укрепить дружбу и сотрудничество между народами, возродить и сохранить традиции мастеров и школ ремесленничества. В Коканд приедут известные мастера и ремесленники, специалисты, ученые и искусствоведы данной сферы, почетные гости из десятков стран. Церемонию открытия фестиваля подготовят при участии ведущих сценаристов, артистов и режиссеров, известных писателей, поэтов, мастеров-ремесленников.

Фестиваль татарской молодежи прошел в Ташкенте
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Хокимияту Ферганской области предстоит организовать благоустройство и озеленение Коканда, а также подготовить сценические площадки для проведения мероприятий.

Половину расходов на организацию предполагается покрыть за счет средств Резервного фонда кабинета министров, оставшуюся часть — из дополнительных средств местного бюджета Ферганской области и спонсоров.

Фестиваль станет третьим масштабным культурным событием в сфере искусства и творчества. В настоящее время в республике уже проводятся два всемирно известных мероприятия — фестиваль "Шарк тароналари" в Самарканде, а также международный культурный форум искусства макома в Шахрисабзе, впервые проведенный в начале сентября этого года.

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Теги:
Фестиваль, Узбекистан, Декоративно-прикладное искусство, Коканд



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    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

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