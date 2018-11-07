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В Узбекистане предлагают ввести упрощенный алфавит на основе латиницы

Sputnik / Виталий Аньков
Культура
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Рабочая группа при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы представила вниманию общественности обновленную версию алфавита.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Узбекистане может быть внедрен новый, более простой алфавит узбекского языка на основе латинской графики. По данным национального информационного агентства УзА, обновленную версию представила рабочая группа при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы.

Эксперты считают, что существующий алфавит не отражает полноту звуков государственного языка. В новой версии предлагается вновь ввести диакритические знаки вместо апострофов, благодаря чему алфавит станет более удобным для использования. В нем 28 букв, одно буквенное сочетание и апостроф, обозначающий твердый знак.

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До 20-х годов прошлого века узбекский язык использовал арабское письмо. Его сменил алфавит на латинице. Такая версия просуществовала до 1940 года, когда был принят узбекский кириллический алфавит.

В 1993 году первый президент Узбекистана Ислам Каримов указом ввел узбекский алфавит, основанный на латинице. Спустя два года из него были исключены диакритические знаки.

Сейчас алфавит насчитывает 29 букв и апостроф, обозначающий твердый знак.

Изначально переход на латиницу планировалось завершить в 2005 году, но процесс уже дважды переносился — сначала на 2010 год, потом на 2015 год.

Узбекистан - не первая страна из постсоветских, кто активно внедряет латинский алфавит. Так, осенью прошлого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе казахского языка на латинскую графику до 2025 года. 

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Теги:
Национальные языки, узбекский язык, Узбекистан



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    "Тюремный джихад"

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