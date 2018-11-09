Земля глазами Веры Землянской: уникальная фотовыставка в Ташкенте

За несколько лет Вера Землянская объездила около 60 стран и сделала десятки тысяч снимков.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Ташкентском Доме фотографии проходит персональная выставка Веры Землянской "Планета Земля. Моя и Ваша", сообщили в пресс-службе хокимията столицы.

Вера Землянская много лет прожила в Узбекистане, потом переехала в Москву. Она побывала в десятках стран, из каждой своей поездки привозила около трех тысяч снимков. У каждого из них есть история, как, например, у "Молодого монаха".

Пресс-служба хокимията города Ташкента "Планета Земля" в фотографиях Веры Землянской

Фотограф рассказала, что в Тибете нет детских домов, ребят воспитывают в монастырях, на древних книгах и традициях. Чтобы стать взрослыми, детям нужно прочитать 107 томов священных книг буддизма "Ганжур". И не только прочитать, но и сдать экзамен.

Пресс-служба хокимията города Ташкента "Планета Земля" в фотографиях Веры Землянской

"Кроме того, во многих местах мы пересекались с художником Верещагиным. Для меня было удивительным, когда мы сделали фото очень известного тибетского буддийского монастыря Химис, а, приехав в Москву и увидев картину Верещагина, поняла, что он писал ее с той же самой точки, откуда я делала снимок", — рассказала Вера Землянская.

Пресс-служба хокимията города Ташкента "Планета Земля" в фотографиях Веры Землянской

Председатель совета директоров АКБ Hamkorbank Икрам Ибрагимов отметил: такие выставки очень нужны.

"Не все могут посетить дальние страны, а она нам их показывает и знакомит с ними посредством фоторабот", — сказал он.

Пресс-служба хокимията города Ташкента "Планета Земля" в фотографиях Веры Землянской

Увидеть работы Веры Землянской можно до 14 ноября.