Владимир Меньшов поделится секретами мастерства на фестивале PROlogue

Международный кинофестиваль PROlogue пройдет с 27 по 30 ноября в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Российский режиссер и актер Владимир Меньшов станет почетным гостем IV Международного кинофестиваля PROlogue. В числе других приглашенных звезд он проведет мастер-классы для молодых кинематографистов Узбекистана, поделится секретами мастерства, сообщается на официальном сайте кинофестиваля.

Владимир Меньшов — народный артист России, заслуженный деятель искусств. В 1981 году его кинокартина "Москва слезам не верит" была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Среди других режиссерских работ Меньшова — "Любовь и голуби", "Зависть богов".

© Sputnik / РИА Новости Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

PROlogue является единственным международным кинофестивалем, проводимым в Узбекистане. Кинематографисты представят полнометражные игровые фильмы, короткометражные игровые фильмы и национальные короткометражные игровые фильмы. Также в программе кинофестиваля — конференции, мастер-классы, круглые столы.