13:19 20 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Открытие II Ташкентского кинофорума Золотой гепард

Владимир Меньшов поделится секретами мастерства на фестивале PROlogue

© Sputnik / Валерий Левитин
Культура
Получить короткую ссылку
15 0 0

Международный кинофестиваль PROlogue пройдет с 27 по 30 ноября в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Российский режиссер и актер Владимир Меньшов станет почетным гостем IV Международного кинофестиваля PROlogue. В числе других приглашенных звезд он проведет мастер-классы для молодых кинематографистов Узбекистана, поделится секретами мастерства, сообщается на официальном сайте кинофестиваля.

Владимир Меньшов — народный артист России, заслуженный деятель искусств. В 1981 году его кинокартина "Москва слезам не верит" была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Среди других режиссерских работ Меньшова — "Любовь и голуби", "Зависть богов". 

Кадр из фильма Москва слезам не верит
© Sputnik / РИА Новости
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

PROlogue является единственным международным кинофестивалем, проводимым в Узбекистане. Кинематографисты представят полнометражные игровые фильмы, короткометражные игровые фильмы и национальные короткометражные игровые фильмы. Также в программе кинофестиваля — конференции, мастер-классы, круглые столы.

По теме

Российский фильм с Маратом Башаровым представят на киноконкурсе в Ташкенте
Теги:
Кинофестиваль



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Суд, правосудие
    А судьи кто?

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил шокирующие результаты конкурса на должность судьи: его не смогли сдать 95 претендентов из 100.

  • Ужасное зрелище — из квартиры бишкекчанки самосвалами вывозят мусор. Видео
    Генеральная уборка

    Жительница Бишкека забила свою трехкомнатную квартиру мусором – коммунальные службы вывозили его самосвалами.

  • Наручники, архивное фото
    По всей строгости

    Гособвинитель попросил суд Таджикистана приговорить к пожизненному заключению главу группировки, напавшей на велотуристов в Дангаре.

  • И.о. премьер-министра Никол Пашинян посетил боевую позицию одной из войсковой части (16 ноября 2018). Армения
    Жесткая реакция

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал ответ официального Минска на его недавнее заявление.

  • Салют в честь столетия Латвии
    "Это была катастрофа"

    Рижане и гости столицы, оказавшиеся в эпицентре столпотворения во время салюта в честь столетия Латвии, делятся в соцсетях своими впечатлениями.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    "Поехала бы на велосипеде"

    Известный экономист раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за то, что она не приехала на празднование столетия независимости Латвии.

  • Снег
    Снежный коллапс

    В социальных сетях появилось видео о сложностях посадки в кишиневский автобус во время снегопада в час пик.

  • Руководитель эстонского военно-исторического клуба FrontLine Андрей Лазурин
    Судьба солдата

    Как часто гости из-за границы и из каких государств посещают солдатские захоронения в Эстонии, рассказал глава военно-исторического клуба.

  • Карликовая многозубка
    Меньше не бывает

    Самое мелкое в мире млекопитающее — карликовую многозубку, ранее не встречавшуюся на юге России, обнаружили в Северной Осетии.

  • Суд, правосудие
    А судьи кто?

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил шокирующие результаты конкурса на должность судьи: его не смогли сдать 95 претендентов из 100.

  • Ужасное зрелище — из квартиры бишкекчанки самосвалами вывозят мусор. Видео
    Генеральная уборка

    Жительница Бишкека забила свою трехкомнатную квартиру мусором – коммунальные службы вывозили его самосвалами.

  • Наручники, архивное фото
    По всей строгости

    Гособвинитель попросил суд Таджикистана приговорить к пожизненному заключению главу группировки, напавшей на велотуристов в Дангаре.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мечеть Буриджар (Илон Ота)
Величие и духовность: неповторимая красота мечетей Узбекистана
Молодые люди танцуют на улице
Недетские забавы: в Самарканде обсуждают танцы на капоте
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054