Голосистые богачки: самые высокооплачиваемые певицы мира в 2018 году

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц.
Возглавила его американская исполнительница Кэти Перри. За год дива заработала порядка 83 миллионов долларов. Основным источником дохода явился ее концертный тур Witness.
Второе место престижного списка заняла американская певица Тейлор Свифт, чей доход Forbes оценил в 80 миллионов долларов. Ее альбом Reputation лишь за первую неделю был продан тиражом более двух миллионов копий.
На третьем месте расположилась Бейонсе с заработком в 60 миллионов долларов. В прошлом году певица занимала первое место рейтинга. Стоит отметить, что указанную сумму Бейонсе заработала нечастыми концертами и новым альбомом, который записала вместе с мужем Jay-Z. При этом большую часть времени в уходящем году она посвятила воспитанию детей.
На четвертой строчке оказалась певица Пинк – ее доход составил 52 миллиона долларов.
Пятую строчку заняла Леди Гага с 50 миллионами долларов.
Дженнифер Лопес, по данным Forbes, заработала 47 миллионов долларов
Рианна - 37,5 миллионов долларов
Хелена Фишер - 32 миллиона долларов
Селин Дион - 31 миллион долларов
Замыкает десятку лидеров Бритни Спирс – ее заработок в 2018 году составил 30 миллионов долларов.
Рейтинг был составлен журналом Forbes на основе данных о гонорарах певиц за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до вычета налогов.
Напомним, годом ранее рейтинг возглавляла Бейонсе, далее в списке были певицы Адель ( в этом году вовсе не попала в список) и Тейлор Свифт.