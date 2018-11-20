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Певица Кэти Перри

Голосистые богачки: самые высокооплачиваемые певицы мира в 2018 году

© AP Photo / Joel Ryan
Культура
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Самой высокооплачиваемой певицей в этом году по версии журнала Forbes стала американская популярная исполнительница Кэти Перри, которая в прошлом году довольствовалась лишь девятой строчкой.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц.

Возглавила его американская исполнительница Кэти Перри. За год дива заработала порядка 83 миллионов долларов. Основным источником дохода явился ее концертный тур Witness.

© Sputnik / Илья Питалев
Гости церемонии награждения премией "Муз-ТВ 2009"

Второе место престижного списка заняла американская певица Тейлор Свифт, чей доход Forbes оценил в 80 миллионов долларов. Ее альбом Reputation лишь за первую неделю был продан тиражом более двух миллионов копий.

Тейлор Свифт исполняет песню Out of the Woods на 58-й премии Grammy в Лос-Анджелесе
REUTERS / Mario Anzuoni
Тейлор Свифт исполняет песню "Out of the Woods" на 58-й премии Grammy в Лос-Анджелесе

На третьем месте расположилась Бейонсе с заработком в 60 миллионов долларов. В прошлом году певица занимала первое место рейтинга. Стоит отметить, что указанную сумму Бейонсе заработала нечастыми концертами и новым альбомом, который записала вместе с мужем Jay-Z. При этом большую часть времени в уходящем году она посвятила воспитанию детей.

Певица Бейонсе Ноулз
© Страница Бейонсе в instagram
Певица Бейонсе Ноулз

На четвертой строчке оказалась певица Пинк – ее доход составил 52 миллиона долларов.

© Фото: пеивца Пинк / instagram
Певица Пинк

Пятую строчку заняла Леди Гага с 50 миллионами долларов.

Леди Гага и Тэйлор Кинни
© AFP 2018 / ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ
Леди Гага и Тэйлор Кинни

Дженнифер Лопес, по данным Forbes, заработала 47 миллионов долларов

Певица Дженнифер Лопес
© AFP 2018 / KENZO TRIBOUILLARD
Певица Дженнифер Лопес

Рианна - 37,5 миллионов долларов

Любительница эпатажных и сексуальных образов певица Рианна
AFP 2018 / TIMOTHY A. CLARY
Любительница эпатажных и сексуальных образов певица Рианна

Хелена Фишер - 32 миллиона долларов

Селин Дион - 31 миллион долларов

Селин Дион
© AP Photo / Charles Sykes
Селин Дион

Замыкает десятку лидеров Бритни Спирс – ее заработок в 2018 году составил 30 миллионов долларов.

Бритни Спирс
© AP Photo / Richard Shotwell
Бритни Спирс

Рейтинг был составлен журналом Forbes на основе данных о гонорарах певиц за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до вычета налогов.

Напомним, годом ранее рейтинг возглавляла Бейонсе, далее в списке были певицы Адель ( в этом году вовсе не попала в список) и Тейлор Свифт.




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