Голосистые богачки: самые высокооплачиваемые певицы мира в 2018 году

Самой высокооплачиваемой певицей в этом году по версии журнала Forbes стала американская популярная исполнительница Кэти Перри, которая в прошлом году довольствовалась лишь девятой строчкой.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц.

Возглавила его американская исполнительница Кэти Перри. За год дива заработала порядка 83 миллионов долларов. Основным источником дохода явился ее концертный тур Witness.

© Sputnik / Илья Питалев Гости церемонии награждения премией "Муз-ТВ 2009"

Второе место престижного списка заняла американская певица Тейлор Свифт, чей доход Forbes оценил в 80 миллионов долларов. Ее альбом Reputation лишь за первую неделю был продан тиражом более двух миллионов копий.

REUTERS / Mario Anzuoni Тейлор Свифт исполняет песню "Out of the Woods" на 58-й премии Grammy в Лос-Анджелесе

На третьем месте расположилась Бейонсе с заработком в 60 миллионов долларов. В прошлом году певица занимала первое место рейтинга. Стоит отметить, что указанную сумму Бейонсе заработала нечастыми концертами и новым альбомом, который записала вместе с мужем Jay-Z. При этом большую часть времени в уходящем году она посвятила воспитанию детей.

© Страница Бейонсе в instagram Певица Бейонсе Ноулз

На четвертой строчке оказалась певица Пинк – ее доход составил 52 миллиона долларов.

Пятую строчку заняла Леди Гага с 50 миллионами долларов.

© AFP 2018 / ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ Леди Гага и Тэйлор Кинни

Дженнифер Лопес, по данным Forbes, заработала 47 миллионов долларов

© AFP 2018 / KENZO TRIBOUILLARD Певица Дженнифер Лопес

Рианна - 37,5 миллионов долларов

AFP 2018 / TIMOTHY A. CLARY Любительница эпатажных и сексуальных образов певица Рианна

Хелена Фишер - 32 миллиона долларов

Селин Дион - 31 миллион долларов

© AP Photo / Charles Sykes Селин Дион

Замыкает десятку лидеров Бритни Спирс – ее заработок в 2018 году составил 30 миллионов долларов.

© AP Photo / Richard Shotwell Бритни Спирс

Рейтинг был составлен журналом Forbes на основе данных о гонорарах певиц за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до вычета налогов.

Напомним, годом ранее рейтинг возглавляла Бейонсе, далее в списке были певицы Адель ( в этом году вовсе не попала в список) и Тейлор Свифт.