Голосистые богачки: самые высокооплачиваемые певицы мира в 2018 году

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц.

Возглавила его американская исполнительница Кэти Перри. За год дива заработала порядка 83 миллионов долларов. Основным источником дохода явился ее концертный тур Witness.

Второе место престижного списка заняла американская певица Тейлор Свифт, чей доход Forbes оценил в 80 миллионов долларов. Ее альбом Reputation лишь за первую неделю был продан тиражом более двух миллионов копий.

REUTERS / Mario Anzuoni

Тейлор Свифт исполняет песню "Out of the Woods" на 58-й премии Grammy в Лос-Анджелесе