Узбекистанец в 11 лет поет на 17 языках и уже попал в учебник - видео

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Юный узбекистанец Джурабек Джураев, которому всего 11 лет, прославился благодаря своему вокальному таланту и выступает в разных странах.

Джурабек родился в Андижане. У него есть старший брат, который и поспособствовал популярности мальчика. Когда отец семейства уехал в длительную командировку, старший сын с другом сняли на видео, как поет четырехлетний Джурабек, и выложили в запись в интернете. Ролик порадовал не только папу: он быстро распространился в интернете. В итоге талантливого мальчика пригласили на передачу Андрея Малахова "Пусть говорят", сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Сейчас Джурабек уже состоявшийся артист. Он выступал с такими звездами узбекской эстрады, как Юлдуз Усманова, Фаррух Закиров, Озодбек Назарбеков, Улугбек Рахматуллаев. Мальчик поет на 17 языках, его приглашают в разные страны мира. Карьеру артиста он совмещает с учебой в общеобразовательной и музыкальной школах.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. Джурабек Джураев с ведущим Андреем Малаховым

Два года назад семья Джурабека переехала в Ташкент.

"У меня много друзей за границей, я побывал в разных странах, но где бы я ни был, я всегда скучаю по своей родине, своему любимому Ташкенту, по своей семье. Если бы была возможность родиться еще раз, я бы выбрал только Узбекистан. Когда известные люди за границей говорят хорошее про Ташкент, меня распирает от счастья и гордости", - рассказал мальчик.

В мае этого года Джурабек Джураев выиграл гран-при Международного конкурса "Бала дауысы - 2018" в Астане, идейным вдохновителем которого является Алия Назарбаева, дочь президента Казахстана. Мальчику вручили приз "Золотая нота".

История о молодом певце с фотографиями Джурабека включена в изданный в Узбекистане учебник по английскому языку для пятых классов.