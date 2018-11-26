Кыргызско-узбекский фильм "Делбирим" покажут в Бишкеке 5 декабря

Картина снята по повести Чингиза Айтматова "Тополек мой в красной косынке".

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Премьера кыргызско-узбекского фильма "Делбирим" режиссера Сарвара Каримова состоится в Бишкеке 5 декабря, сообщает Sputnik Кыргызстан. В Узбекистане показы прошли 16 ноября. Кроме того, лента вошла в конкурсную программу фестиваля IV Международного кинофестиваля PROlogue, который пройдет в Ташкенте с 27 по 30 ноября.

По словам продюсера Паризат Жакыпбековой, в Кыргызстане фильм решили презентовать ближе к дню рождения Чингиза Айтматова — 12 декабря.

Хронометраж ленты составляет 1 час 40 минут. В съемках были задействованы известные актеры из Узбекистана и Кыргызстана. Ильяса сыграл Адиз Ражапов, Байтемира — Улугбек Кадыров. Актриса и модель Мадина Талипбек предстала в роли Асель, а Элина Абай кызы — в роли Кадичи.

В интернете уже появился трейлер фильма. В нем показаны первая встреча Ильяса и Асель, беседа у берега озера Иссык-Куль и ревность Кадичи.