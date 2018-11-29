Хорезмский танец может стать наследием ЮНЕСКО

Президент Узбекистана дал соответствующее поручение Министерству культуры, Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО при кабинете министров и Министерству иностранных дел.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Узбекистан намерен включить хорезмский танец лазги, пользующийся огромной популярностью как в республике, так и за ее пределами, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Под защитой учреждения уже находятся, к примеру, заджаль — жанр ливанской народной поэзии, выступление с масками и куклами в малийском городе Маркала, а также традиционная монгольская игра в кости "Шагай".

Кроме того, как следует из постановления президента Шавката Мирзиёева, в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО планируется включить часть Великого шелкового пути под названиями "Шелковый путь: оазис реки Зарафшан" и "Шелковый путь: Фергана – бассейн реки Сырдарья".

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Напомним, ранее под охрану ЮНЕСКО попали праздник Навруз и культурные традиции, связанные с национальным блюдом — пловом. Также сообщалось, что новый статус могут получить наскальные рисунки Сармышсая, Шахимардан, Зааминские горы, Горный Гиссар и заповедный Байсун.