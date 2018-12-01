Владимир Меньшов получил награду на фестивале PROlogue в Ташкенте

Известного российского режиссера в пятницу наградили призом "За выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа".

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. На Международном фестивале PROlogue, который прошел с 27 по 30 ноября в Ташкенте, наградили российского режиссера Владимира Меньшова, сообщает РИА Новости.

Он получил приз "За выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа". Также известный кинематографист в качестве специального гостя провел мастер-классы для молодых коллег из Узбекистана.

© Sputnik / Валерий Левитин Владимир Меньшов поделится секретами мастерства на фестивале PROlogue

Гран-при фестиваля жюри под руководством народного артиста России Сергея Шакурова присудило фильму 2017 года "Никогда не оставляй меня" боснийского режиссера Айды Бегич. Он посвящен военным событиям на Балканах в 90-е годы XX века.

Российский кинематограф на фестивале представляли режиссера из Татарстана Рамиль Фазлиев и Амир Галиаскаров с художественной лентой "Мулла" (2018 год) и автор короткометражки "Инструкция" Виолетта Мошкова.

В этом году фестиваль PROlogue впервые проходил в статусе международного, организаторами выступили "Узбеккино", власти Ташкента и Союз молодежи Узбекистана.

Владимир Меньшов – российский и советский актер театра, кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, лауреат Государственной премии СССР и премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Москва слезами не верит".