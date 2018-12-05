Только живьем: узбекским артистам запретили петь под фонограмму

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Живое исполнение должно быть на первом месте у всех узбекских певцов. Об этом заявил глава "Узбекконцерта" Одил Абдукаххоров, передает upl24.

Он заверил, что впредь все без исключения артисты на всех праздниках будут исполнять песни без фонограммы.

"Ранее на всех государственных праздниках артисты пели под фонограмму, теперь такого не будет. Начиная с 8 декабря все праздники будут проходить под живое исполнение. Также мы будем привлекать на праздники молодых талантов", — отметил Абдукаххоров, указав, что молодые исполнители составят 70 процентов от общего числа артистов.

Ранее стало известно, что для получения лицензии артистам в Узбекистане нужно выступать перед специальной комиссией эстрадного объединения без фонограммы. Таким образом эксперты "Узбекнаво" проверяют, насколько хорошо певец исполняет свои песни вживую, и затем решают судьбу артиста.