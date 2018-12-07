Фильмы о проблемах мигрантов покажут на фестивале в Душанбе

Мероприятие приурочено к Международному дню мигранта, который ежегодно отмечается 18 декабря.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В Душан6е в декабре проходит фестиваль кино о миграции, сообщает Sputnik Таджикистан.

Мероприятие приурочено к Международному дню мигранта и продлится до 18 декабря, открытие прошло накануне. Зрителям представили документальную ленту "На одной и той же лодке", она рассказывает человеческие истории мигрантов в Средиземном море.

Впервые фестиваль прошел в республике в прошлом году, режиссеры представили четыре документальных фильма.

Миграция – одна из самых актуальных проблем современности, особенно актуальна она для стран Центральной Азии. Узбекистан регулярно проводит работу в этом направлении, развивает сотрудничество с государствами, принимающими граждан страны.

В конце ноября РУ стала 173-м членом Международной организации по миграции. МОМ планирует открыть два представительства – в Ташкенте и Термезе.