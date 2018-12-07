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В Узбекистане презентуют книгу с эффектом дополненной реальности

В Узбекистане презентуют книгу с эффектом дополненной реальности

Podrobno.uz
Культура
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Подобная подача видеоматериалов предпринимается в республике впервые.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В Ташкенте 10-11 декабря пройдет Международный медиафорум "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Гости и участники смогут ознакомиться с первой в стране книгой с эффектом дополненной реальности, пишет Podrobno.uz. Издание посвящено наследию республики в музеях Германии.

Читатели увидят материалы с помощью смартфона — его нужно приблизить к штрих-коду, специально нанесенному на страницы альбома. Протестировать функцию сможет каждый гость мероприятия.

Также запланированы показы десяти книг-альбомов, посвященных культурному наследию Узбекистана в разных странах мира. В их создании участвовали более ста ученых.

Народные танцоры в национальных костюмах выступают во время торжеств
© AP Photo / Anvar Ilyasov
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Кроме того, в рамках форума состоится открытие постоянной выставки, экспозицию составят, в частности, 12 томов серии "Архитектурная эпиграфика Узбекистана" и факсимиле уникальных средневековых рукописей, хранящихся в различных зарубежных собраниях. В частности, английские и австрийские ученые презентуют издание 33 миниатюр рукописи "Зафар-наме", описывающей биографию военачальника и завоевателя Тамерлана. Сочинение было написано на тюркском языке, позже его перевели на персидский.

Напомним, в марте в Ташкенте была утверждена "дорожная карта" проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" на 2018 год. На форуме подведут итоги ее реализации.

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Теги:
Узбекистан, Форум, Культура



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