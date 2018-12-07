В Узбекистане презентуют книгу с эффектом дополненной реальности

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В Ташкенте 10-11 декабря пройдет Международный медиафорум "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Гости и участники смогут ознакомиться с первой в стране книгой с эффектом дополненной реальности, пишет Podrobno.uz. Издание посвящено наследию республики в музеях Германии.
Читатели увидят материалы с помощью смартфона — его нужно приблизить к штрих-коду, специально нанесенному на страницы альбома. Протестировать функцию сможет каждый гость мероприятия.
Также запланированы показы десяти книг-альбомов, посвященных культурному наследию Узбекистана в разных странах мира. В их создании участвовали более ста ученых.
Напомним, в марте в Ташкенте была утверждена "дорожная карта" проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" на 2018 год. На форуме подведут итоги ее реализации.