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В Москве открыт памятник писателю Чингизу Айтматову

© Sputnik / Антон Денисов
Культура
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Монумент установлен на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе, мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения писателя.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. На пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе в Москве открыли памятник кыргызскому писателю Чингизу Айтматову, передает телеканал Russia Today.

Открытие приурочено к 90-летию со дня рождения писателя, монумент расположен в сквере имени Айтматова. В мероприятии приняли участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

© Sputnik / Анатолий Гаранин
В Ташкенте улицу Бодомзор йули переименовали в честь Чингиза Айтматова

Летом в Ташкенте переименовали улицу Бодомзор йули в улицу Чингиза Айтматова, соответствующие постановление выпустил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, в рамках юбилея кинорежиссеры из Узбекистана снимают фильм по повести "Тополек мой в красной косынке". Также бюст Айтматова установят в одной из школ в Ташкентской области.

Чингиз Айтматов – кыргызский и русский писатель, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, народный писатель Кыргызской ССР. По произведениям писателя сняли более 20 фильмов, в том числе "Перевал" (1961), "Первый учитель" (1965), "Зной" по повести "Верблюжий глаз".

Теги:
памятник, Москва, писатель



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