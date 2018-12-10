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Пианистка Лола Астанова

Новогодний подарок: в Ташкенте выступит сексуальная пианистка Лола Астанова

© Instagram / lolaastanova
Культура
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Девушка известна неординарной манерой исполнения классической музыки.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Ташкенте во Дворце форумов 30 декабря выступит пианистка узбекского происхождения Лола Астанова, пишет nuz.uz.

Девушка известна не только своей виртуозной игрой, но и шикарными длинными ногами. Астанову даже обвиняют в излишней откровенности во время исполнения классических произведений. Однако девушка-музыкант собирает полные залы на лучших площадках мира и сотни тысяч просмотров в интернете.

Кроме того, жителей Ташкента порадует своим выступлением американский R&B исполнитель Джейсон Деруло. Он даст концерт 17 декабря во Дворце дружбы.

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Как сообщают СМИ, все мероприятия - подарок узбекистанцам от миллиардера Алишера Усманова.

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Теги:
Концерт, Ташкент, Узбекистан



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