Новогодний подарок: в Ташкенте выступит сексуальная пианистка Лола Астанова

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Ташкенте во Дворце форумов 30 декабря выступит пианистка узбекского происхождения Лола Астанова, пишет nuz.uz.

Девушка известна не только своей виртуозной игрой, но и шикарными длинными ногами. Астанову даже обвиняют в излишней откровенности во время исполнения классических произведений. Однако девушка-музыкант собирает полные залы на лучших площадках мира и сотни тысяч просмотров в интернете.

Кроме того, жителей Ташкента порадует своим выступлением американский R&B исполнитель Джейсон Деруло. Он даст концерт 17 декабря во Дворце дружбы.

Длинноногая пианистка из Ташкента сводит с ума своим талантом

Как сообщают СМИ, все мероприятия - подарок узбекистанцам от миллиардера Алишера Усманова.