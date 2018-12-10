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Экспонаты Международного конгресса Культурное наследие Узбекистана в Санкт-Петербурге.

Фотографии и ковры: что вошло в новые тома издания о наследии Узбекистана

© Sputnik / Александр Гальперин
Культура
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Десять новых томов книг-альбомов из серии "Культурное наследие Узбекистана" изданы на узбекском, русском и английском языках. 

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Очередные десять томов книг-альбомов из серии "Культурное наследие Узбекистана" представили на международном форуме в Ташкенте, передает РИА Новости.

Первые пять томов книг-альбомов из серии "Культурное наследие Узбекистана" презентовали в Ташкенте в мае 2017 года, еще пять - в октябре того же года. Значительная часть изданий посвящена коллекциям культурных объектов республики в музеях России.

"Наша работа набирает обороты и грандиозный масштаб", - заявил на открытии форума руководитель проекта, председатель правления Национальной ассоциации электронных СМИ (НАЭСМИ) республики Фирдавс Абдухаликов.

Из десяти новых томов, изданных на узбекском, русском и английском языках, четыре посвящены коллекциям культурных объектов Узбекистана, собранных в Государственном музее истории религии Санкт-Петербурга, Государственном Эрмитаже, Российской национальной библиотеке и российских архивах. 

"Сегодня наследие Узбекистана позволяет установить настоящий научный, культурный и художественный диалог не только между нашими странами, но и в общемировом контексте", - заявила на презентации заместитель директора по научной работе Госмузея истории религии Екатерина Терюкова.

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Один из томов посвящен собранию Российской национальной библиотеки, в которой представлено книжное искусство Мавераннахра (древняя территория междуречья Сырдарьи и Амударьи. – Ред.) в XV-XVII веках. Еще один том посвящен второй части культурных объектов из коллекции Эрмитажа. Отдельный том содержит коллекцию исторических фотографий Узбекистана XIX - начала XX века из собрания российских архивов. Новые издания расскажут также о культурном наследии Узбекистана в музейных собраниях Германии, Чехии, Японии, Турции, а также о традициях ковроткачества в республике.

В работе форума принимают участие около 350 зарубежных ученых, экспертов, дипломатов из более 40 стран мира, а также представители ЮНЕСКО и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательностей). В рамках форума также пройдет презентация факсимильного издания 33 миниатюр, хранящихся в Национальной библиотеке Великобритании.




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