Узбекское кино покажут на Сочинском международном кинофестивале

Фестиваль пройдет в Олимпийском парке с 11 по 16 декабря.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Фильмы, снятые в Узбекистане, покажут на международном кинофестивале в Сочи.

Фестиваль пройдет с 11 по 16 декабря в Олимпийском парке, в конкурсе заявлены 32 киноленты, сообщили в пресс-службе.

"На фестивальные конкурсы были поданы более 800 заявок от российских и иностранных кинематографистов. Отборочная комиссия выбрала для конкурсов 14 игровых полнометражных фильмов, десять короткометражных и восемь документальных лент", - говорится в релизе.

В ходе фестиваля покажут фильм "Чай", снятый узбекистанцем Шокиром Холиковым. В конкурсе документальных фильмов покажут также картину узбекистанца Эдьджона Аббасова "Наследие".

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В конкурсной программе участвуют картины, снятые в России, Великобритании, Канаде, США, Болгарии, Германии, Испании, Франции и Швеции. В ходе фестиваля также будут представлены кинокартины, снятые в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Грузии, Иране, Казахстане, Сербии, Тунисе, на Украине и Ямайке.

Среди участвующих в основном конкурсе - шесть картин российских режиссеров: "Не чужие" Веры Глаголевой, "Интересная жизнь" Анны Яновской, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Странники терпения" Владимира Алейникова, "Пилигрим" Александра Баршака и "Главный грек Российской империи" Светланы Музыченко.