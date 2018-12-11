Узбекское кино покажут на Сочинском международном кинофестивале

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Фильмы, снятые в Узбекистане, покажут на международном кинофестивале в Сочи.
Фестиваль пройдет с 11 по 16 декабря в Олимпийском парке, в конкурсе заявлены 32 киноленты, сообщили в пресс-службе.
"На фестивальные конкурсы были поданы более 800 заявок от российских и иностранных кинематографистов. Отборочная комиссия выбрала для конкурсов 14 игровых полнометражных фильмов, десять короткометражных и восемь документальных лент", - говорится в релизе.
В ходе фестиваля покажут фильм "Чай", снятый узбекистанцем Шокиром Холиковым. В конкурсе документальных фильмов покажут также картину узбекистанца Эдьджона Аббасова "Наследие".
Среди участвующих в основном конкурсе - шесть картин российских режиссеров: "Не чужие" Веры Глаголевой, "Интересная жизнь" Анны Яновской, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Странники терпения" Владимира Алейникова, "Пилигрим" Александра Баршака и "Главный грек Российской империи" Светланы Музыченко.