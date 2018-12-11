"Смеяться и грустить": Лола Юлдашева дала советы поклонникам

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева выложила на странице в Instagram новый пост, который вызвал отклик у поклонников.
"Поблагодарите за то, что можете обнять своих детей, танцевать с сыном на руках посреди комнаты, за то, что можете видеть, слышать, читать, гулять, готовить печенье из песочного теста, как в детстве с мамой, наблюдать за рассветом и закатом, смотреть все выходные сериал с любимым мужем, провалявшись на диване, смеяться, грустить, любить", - написала артистка.
Большинство подписчиков с ней согласились, многие благодарили за столь вдохновляющие слова.
"Очень приятно читать ваши посты...Помогаете раскрыть глаза и видеть "настоящее счастье", простое и в то же время самое ценное", - написала _g.sanam.
Также Юлдашева опубликовала в посте видео с переливающейся огнями большой новогодней елкой.
Ранее певица публично рассказала о своих вредных привычках, среди них – опоздания и чрезмерное пристрастие к кофе.
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Послушайте меня. Пока суета вас окончательно не захватила, а быт не съел. Остановитесь, и просто оцените все, что имеете и поблагодарите за всё... Поблагодарите за то, что можете обнять своих детей , танцевать с сыном на руках посреди комнаты, за то, что можете видеть, слышать, читать, гулять, готовить печенье из песочного теста, как в детстве с мамой, наблюдать за рассветом и закатом, смотреть все выходные сериал с любимым мужем провалявшись на диване, смеяться, грустить, любить...,делать все то, из чего состоит жизнь... Остановитесь и поблагодарите за всё...Кого? Да всё, во что вы верите: Бога, судьбу, вселенную...Прямо сейчас. Сделайте это:) Доброе утро!