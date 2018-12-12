Азиза отпразднует свой юбилей в Ташкенте

В апреле 2019 года артистка отметит юбилейную дату - 55 лет.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Эстрадная певица Азиза, которой 10 апреля 2019 года исполнится 55 лет, заявила, что собирается отпраздновать свой юбилей в Ташкенте.

"В Ташкент поеду весной на свой день рождения. У меня в этом году юбилей, круглая дата – две пятерки", - сказала она в эфире радио Sputnik Узбекистан.

В свой юбилейный год артистка хочет дать концерты в больших городах стран СНГ, в которых начинался ее творческий путь.

"Я планирую осенью приехать в Ташкент с юбилейным концертом "Все или ничего", - уточнила она.

Известная певица Азиза родилась в Ташкенте, свою карьеру начинала в ансамбле "Садо" под руководством Владимира Барамыкова.