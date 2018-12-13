Цирк Узбекистана планируют отдать в управление частникам

Из-за резкого сокращения программ и выступлений ежедневное число зрителей снизилось за 20 лет с тысячи до 200 человек в день.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Министерство культуры Узбекистана планирует передать Узбекгосцирк в управление частной компании, сообщается в проекте постановления президента.

На данный момент структура находится в кризисном состоянии – из-за резкого сокращения программ и выступлений количество зрителей сократилось с 1052 до 200 человек каждый день.

Также в цирке не хватает кадров, из-за низкой заработной платы многие сотрудники увольняются и уезжают работать за рубеж.

Среди других проблем – слабая материальная база и низкий уровень художественных программ. Артисты-животные плохо подготовлены, у них низкая продолжительность жизни.

В связи с этим Минкульт предлагает до 1 июня 2019 года провести международный тендер для инвесторов на принципах государственно-частного партнерства, он может помочь вывести Узбекгосцирк из кризисного состояния.

Кроме того, планируется организовать новые цирки в Самарканде, Фергане и Хорезме, там могут построить новые здания на 500-700 посадочных мест.