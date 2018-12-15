«Нет нужды бегать за удачей»: Лола Юлдашева раскрыла секреты успеха

ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Певица Лола Юлдашева опубликовала в Instagram новый пост, в котором раскрыла секреты успеха.

"Удача и счастливый билет выпадает тем, кто к этому готов. Когда и где никто не знает, в самый обычный будний день вероятнее всего и если ты готов, потому что упорно работал и шел к своей цели даже тогда, когда это казалось невозможным, ты этот шанс точно не упустишь! Получается, нет нужды бегать за удачей и ждать ее, как манну небесную, все , что нужно - это работать над собой, а удача сама тебя найдет в нужное время в нужном месте", - написала Юлдашева.

Большинство подписчиков согласились с Юлдашевой – ей отпускали комплименты, благодарили за полезный совет.

Ранее Юлдашева предложила подписчикам уделять побольше внимания близким и не скрывать свои эмоции – открыто плакать и смеяться.