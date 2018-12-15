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Певица Лола Юлдашева

«Нет нужды бегать за удачей»: Лола Юлдашева раскрыла секреты успеха

© LOLA Yuldasheva fan club / Facebook
Культура
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Известная узбекская певица написала новый пост в Instagram, поклонники встретили его восторженно.

ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Певица Лола Юлдашева опубликовала в Instagram новый пост, в котором раскрыла секреты успеха.

"Удача и счастливый билет выпадает тем, кто к этому готов. Когда и где никто не знает, в самый обычный будний день вероятнее всего и если ты готов, потому что упорно работал и шел к своей цели даже тогда, когда это казалось невозможным, ты этот шанс точно не упустишь! Получается, нет нужды бегать за удачей и ждать ее, как манну небесную, все , что нужно - это работать над собой, а удача сама тебя найдет в нужное время в нужном месте", - написала Юлдашева.

Большинство подписчиков согласились с Юлдашевой – ей отпускали комплименты, благодарили за полезный совет.

Ранее Юлдашева предложила подписчикам уделять побольше внимания близким и не скрывать свои эмоции – открыто плакать и смеяться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

_______ПРО УДАЧУ______ Друзья, мы часто слышим фразу "Случайности не случайны" Но далеко не многие верят в это, правда? Нам гораздо проще думать, что кому-то просто повезло в жизни или кто-то оказался в нужное время в нужном месте и лишь поэтому его жизнь удалась, а моя нет. По мне, так всякая случайность- есть закономерность! И когда тебе повезет, это лишь вопрос времени. Но есть одно маленькое НО☝️ Вот сейчас внимание! Везет тому, кто везёт... А значит, сидеть и ждать счастливый случай можно до потери пульса, но если ты не будешь работать над собой , расти , как личность и профессионал своего дела, не будешь идти за своей мечтой и стремиться к большему , когда этот самый случай придет, ты просто НЕ БУДЕШЬ ГОТОВ ЕГО ВЗЯТЬ!!! Вывод: Удача и счастливый билет выпадает тем, кто к этому готов. Когда и где никто не знает, в самый обычный будний день вероятнее всего и если ты готов , потому что упорно работал и шел к своей цели даже тогда когда это казалось невозможным, ты этот шанс точно не упустишь! Получается нет нужды бегать за удачей и ждать её, как манну небесную, все , что нужно - это работать над собой, а удача сама тебя найдет в нужное время, в нужном месте😉 Вот вам установочка на день! Подумайте над этим... И пусть вам повезёт! 🤞✊ Кто дочитал до конца💪, дайте знать в комментариях😊😘 P.S Вопрос дня: Кому принадлежит фраза -"Везёт тому, кто везёт"? Первому правильно ответившему от меня Лайк👍

Публикация от Lola Yuldasheva (@lolaofficial_)

Теги:
Узбекистан, Лола Юлдашева, певица



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