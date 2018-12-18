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Концерт Джэйсона Деруло в Ташкенте

R&B исполнитель собрал на концерт тысячи человек и зажег в Ташкенте

© podrobno.uz / Михаил Довлатов
Культура
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Джейсон Деруло показал во Дворце "Дружбы народов" грандиозное шоу, зал был заполнен почти полностью.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Американский музыкант, танцор, R&B Джейсон Деруло исполнитель выступил во Дворце "Дружбы народов" в Ташкенте, на концерт собрались около четырех тысяч человек, сообщает Podrobno.uz.

На разогрев перед началом концерта вышел диджей Jae Murphy, он гастролирует вместе с командой Деруло. Самого исполнителя зал встретил восторженными аплодисментами.

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© podrobno.uz / Михаил Довлатов
Концерт Джэйсона Деруло в Ташкенте

Настоящее имя музыканта – Джейсон Джоэл Деруло, он родился в 1989 году в американском городе Майами. Дебютный альбом начал записывать в 2007 году, с тех пор у него вышло пять пластинок. В 2016-м он выпустил совместный клип с группой Little Mix, в 2018-м - сингл для FIFA World Cup.Он пел вживую, с каждой песней в проходы выходило все больше танцующих. Те, кто не знали слов, выкрикивали имя певца.

Теги:
США, Ташкент, Концерт



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