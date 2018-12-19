22:04 19 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Панорама города Ош. Кыргызстан

В Турции назвали новую культурную столицу тюркского мира

© Flickr / Mr. Theklan
Культура
Получить короткую ссылку
8010

Решение о новой культурной столице тюркского мира приняли на 36-м заседании Постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ в турецком Кастамону.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Новой культурной столицей тюркского мира стал кыргызский город Ош, сообщает Министерство культуры Кыргызстана.

Соответствующее решение принято 36-м заседании Постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ в турецком Кастамону.

Ош примет эстафету у казахстанского города Туркестан. 

Следующее заседание Постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ также пройдет в Оше.

 

С 2019 года в Оше будут проходить международные совместные мероприятия ТЮРКСОЙ, мэрии города и Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана.

Ранее титул столицы тюркского мира принадлежал городам Кастамону (Турция), Туркестан (Казахстан), Мары (Туркменистан), Шеки (Азербайджан), Казань (Татарстан, Россия) и другие.

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объединяет тюркоязычные страны, заинтересованные в сохранении развитии и передачг будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов. Сейчас в нее входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Туркменистан и Узбекистан в качестве постоянных членов, а также Башкортостан и Татарстан (Россия), Гагаузия (Молдавия), Северный Кипр в качестве наблюдателей. 

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии
Полная концентрация: как сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии
Как собака Бусинка из Адлера нашла дом в Перу
Как сочинская Бусинка переехала в Перу
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054