В Турции назвали новую культурную столицу тюркского мира

Решение о новой культурной столице тюркского мира приняли на 36-м заседании Постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ в турецком Кастамону.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Новой культурной столицей тюркского мира стал кыргызский город Ош, сообщает Министерство культуры Кыргызстана.

Соответствующее решение принято 36-м заседании Постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ в турецком Кастамону.

Ош примет эстафету у казахстанского города Туркестан.

Следующее заседание Постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ также пройдет в Оше.

С 2019 года в Оше будут проходить международные совместные мероприятия ТЮРКСОЙ, мэрии города и Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана.

Ранее титул столицы тюркского мира принадлежал городам Кастамону (Турция), Туркестан (Казахстан), Мары (Туркменистан), Шеки (Азербайджан), Казань (Татарстан, Россия) и другие.

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объединяет тюркоязычные страны, заинтересованные в сохранении развитии и передачг будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов. Сейчас в нее входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Туркменистан и Узбекистан в качестве постоянных членов, а также Башкортостан и Татарстан (Россия), Гагаузия (Молдавия), Северный Кипр в качестве наблюдателей.