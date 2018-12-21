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Шавкат Мирзиёев посетил место строительства Центра исламской цивилизации

Мирзиёев: такой богатой истории, как в Узбекистане, нигде больше нет

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Культура
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Президент Узбекистана в конце декабря ознакомился с процессом строительства Центра исламской цивилизации.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил строящийся Центр исламской цивилизации и оценил процесс возведения, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Он дал необходимые указания по оформлению и строительству и отметил, что в выставочном зале должны быть отдельные экспозиции, разделенные по периодам истории республики. Они должны быть посвящены каждому веку и каждому ученому.

Мирзиёев оценил строительство Центра исламской культуры
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев оценил строительство Центра исламской культуры

"Каждому дорого свое прошлое. Но такой богатой истории как у нашей страны, таких великих ученых как наши предки больше нет нигде. Мы должны глубоко изучать это наследие, раскрыть его народу, миру", - заявил президент.

В середине июня глава государства заложил символический краеугольный камень в фундамент будущего центра, на сегодня строители успели поднять каркас здания.

Мирзиёев дал распоряжения по строительству Центра исламской цивилизации
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев дал распоряжения по строительству Центра исламской цивилизации

Трехэтажное здание по стилю будет напоминать древнее медресе. На втором этаже расположатся библиотека, конференц-зал и выставочный зал. На третьем – информационно-ресурсный центр и научные кафедры.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, центр, Узбекистан



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