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Свеча в руке

Умер мастер дубляжа Дмитрий Матвеев, озвучивший Вина Дизеля и Сталлоне

Robyn Beck / AFP
Культура
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Об этом на странице в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари, актеру было 65 лет.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. В России ушел из жизни советский и российский актер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев, ему было 65 лет, сообщает РИА Новости.

"Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнёр и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и тёплых слов. Царствие тебе Небесное!", – написал на странице в Facebook его друг Олег Хартулари.

Дмитрий Матвеев родился в 1953 году в ГДР, однако детство провел в СССР. В 1981 году он закончил ВГИК, затем 10 лет проработал на "Мосфильме".

Актер сыграл более чем в 30 сериалах и фильмах, среди них "Осенний марафон", "Государственная граница. Год сорок первый".

Также Матвеев много занимался озвучкой иностранных фильмов – говорил за героев Вина Дизеля, Сильвестра Сталлоне, Мэла Гибсона. Он озвучил Дарта Вайдера в одной из частей "Звездных войн", рядового Капарзо из фильма "Спасти рядового Райана", Мартина Риггза из "Смертельного оружия - 4".

Теги:
Россия, актер



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