Мероприятие прошло в рамках Фестиваля культурного наследия в Абу-Даби.

ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В Абу-Даби узбекские повара приготовили плов на 10 тысяч человек в честь 100-летия шейха Зайеда, передает Podrobno.uz.

Для приготовления национального блюда тридцати поварам понадобилось полторы тонны риса.

© Агентство новостей "Podrobno.uz" Узбекские повара готовят плов на фестивале культурного наследия имени шейха Зайеда в Абу-Даби

Гости праздника не только попробовали плов, но и увидели национальные танцы — лазги, тановар и муножот, услышали песни маком и бахши, а также инструментальные композиции доиристов и дутаристов.

Кроме того, желающие поучаствовали в мастер-классах ремесленников и поваров и выставке узбекских национальных костюмов.