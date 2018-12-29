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Узбекские повара готовят плов на фестивале культурного наследия имени шейха Зайеда в Абу-Даби

В Абу-Даби узбекские повара приготовили плов на 10 тысяч человек

© Агентство новостей "Podrobno.uz"
Культура
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Мероприятие прошло в рамках Фестиваля культурного наследия в Абу-Даби.

ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В Абу-Даби узбекские повара приготовили плов на 10 тысяч человек в честь 100-летия шейха Зайеда, передает Podrobno.uz.

Для приготовления национального блюда тридцати поварам понадобилось полторы тонны риса.

Узбекские повара готовят плов на фестивале культурного наследия имени шейха Зайеда в Абу-Даби
© Агентство новостей "Podrobno.uz"
Узбекские повара готовят плов на фестивале культурного наследия имени шейха Зайеда в Абу-Даби

Гости праздника не только попробовали плов, но и увидели национальные танцы — лазги, тановар и муножот, услышали песни маком и бахши, а также инструментальные композиции доиристов и дутаристов.

Кроме того, желающие поучаствовали в мастер-классах ремесленников и поваров и выставке узбекских национальных костюмов.

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Теги:
плов, Узбекистан



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