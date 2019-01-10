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Статуэтка киноакадемии ОСКАР

"Оскар" пройдет без ведущего впервые за 30 лет

© Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Культура
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Комик Кевин Харт заявил об отказе от участия в премии из-за обвинений в гомофобии.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Церемония вручения премии "Оскар" в этом году будет проходить без ведущего, сообщает издание Variety.

Интересно, что это будет первый подобный случай за 30 лет.

В 1989 году вместо объявления номинантов на сцене был показан одиннадцатиминутный ролик, встреченный негативной реакцией зрителей.

Напомним, что еще в начале декабря американский комик Кевин Харт рассказал, что будет вести церемонию, и поблагодарил Академию за исполнение своей мечты, однако пользователи социальных сетей обвинили его в гомофобии и остались недовольны выбором организаторов.

"Учитывая, что многие из поклонников "Оскара" — это женщины и геи, Академия назначает парня, который избивал одну жену, обманывал другую, когда она была на восьмом месяце беременности, и сказал, что один из его самых больших страхов — что его сын станет геем", — сказал основатель сайта Awards Watch Эрик Андерсон.

Спустя сутки Харт принес свои извинения и объявил об отказе от участия в премии.

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Stlyed by @ashleynorthstyle #LilSwag #ComedicRockstarshit #dopepic

Публикация от Kevin Hart (@kevinhart4real)

91-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.

Теги:
Оскар



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