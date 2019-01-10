"Оскар" пройдет без ведущего впервые за 30 лет

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Церемония вручения премии "Оскар" в этом году будет проходить без ведущего, сообщает издание Variety.
Интересно, что это будет первый подобный случай за 30 лет.
В 1989 году вместо объявления номинантов на сцене был показан одиннадцатиминутный ролик, встреченный негативной реакцией зрителей.
Напомним, что еще в начале декабря американский комик Кевин Харт рассказал, что будет вести церемонию, и поблагодарил Академию за исполнение своей мечты, однако пользователи социальных сетей обвинили его в гомофобии и остались недовольны выбором организаторов.
"Учитывая, что многие из поклонников "Оскара" — это женщины и геи, Академия назначает парня, который избивал одну жену, обманывал другую, когда она была на восьмом месяце беременности, и сказал, что один из его самых больших страхов — что его сын станет геем", — сказал основатель сайта Awards Watch Эрик Андерсон.
Спустя сутки Харт принес свои извинения и объявил об отказе от участия в премии.
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91-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.