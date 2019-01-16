20:38 16 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Культурный форум в Германии

В Берлине представили альбом о культурном наследии Узбекистана

Национальная ассоциация электронных СМИ Узбекистана
Культура
Получить короткую ссылку
18 0 0

С 15 января в столице страны проходит Международный научно-культурный форум "Наследие Великого шелкового пути как мост между Узбекистаном и Германией".

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В середине января в Германии представляют культурное наследие Узбекистана, сообщает Национальная ассоциация электронных СМИ РУ.

В среду в Берлине стартовал Международный научно-культурный форум "Наследие Великого шелкового пути как мост между Узбекистаном и Германией", событие приурочено к официальному визиту президента Шавката Мирзиёева.

"Изюминкой форума стала презентация иллюстрированной книги-альбома "Культурное наследие Узбекистана в коллекциях Германии" с приветственным словом Президента Узбекистана. Именно эта книга-альбом войдет в историю книгопечатания Узбекистана как первая научно-популярная книга",  - говорится в сообщении.

Flagge Deutschlands
© Flickr/ Jay Plemon
Стала известна программа визита Шавката Мирзиёева в Германию

Альбом создан с использованием современных мультимедийных технологий, он содержит не только печатный текст, но и видео на трех языках и артефакты в 3D формате.

Кроме того,  ученые, эксперты и искусствоведы рассказали о судьбе культурного наследия на территории Германии. Речь идет о рукописях произведений Алишера Навои в Берлинской государственной библиотеке и редкой коллекции "Восточного отделения музея Линдена" в Штутгарте и не только.

В рамках медиа-форума также пройдет торжественный вечер "Узбекистан как сердце Великого шелкового пути", приглашены 150 человек – политики, ученые и журналисты.

Шавкат Мирзиёев посетит ФРГ с официальным визитом 20-22 января, он проведет переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.

Теги:
Культура, Узбекистан, Германия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Как правильно заходить в купель во время крещенских купаний – инструкция от спасателей
Как правильно погружаться в прорубь: советы спасателей
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054