В Берлине представили альбом о культурном наследии Узбекистана

С 15 января в столице страны проходит Международный научно-культурный форум "Наследие Великого шелкового пути как мост между Узбекистаном и Германией".

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В середине января в Германии представляют культурное наследие Узбекистана, сообщает Национальная ассоциация электронных СМИ РУ.

В среду в Берлине стартовал Международный научно-культурный форум "Наследие Великого шелкового пути как мост между Узбекистаном и Германией", событие приурочено к официальному визиту президента Шавката Мирзиёева.

"Изюминкой форума стала презентация иллюстрированной книги-альбома "Культурное наследие Узбекистана в коллекциях Германии" с приветственным словом Президента Узбекистана. Именно эта книга-альбом войдет в историю книгопечатания Узбекистана как первая научно-популярная книга", - говорится в сообщении.

Альбом создан с использованием современных мультимедийных технологий, он содержит не только печатный текст, но и видео на трех языках и артефакты в 3D формате.

Кроме того, ученые, эксперты и искусствоведы рассказали о судьбе культурного наследия на территории Германии. Речь идет о рукописях произведений Алишера Навои в Берлинской государственной библиотеке и редкой коллекции "Восточного отделения музея Линдена" в Штутгарте и не только.

В рамках медиа-форума также пройдет торжественный вечер "Узбекистан как сердце Великого шелкового пути", приглашены 150 человек – политики, ученые и журналисты.

Шавкат Мирзиёев посетит ФРГ с официальным визитом 20-22 января, он проведет переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.