В Берлине откроется выставка, посвященная наследию Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В берлинском Музее доисторического периода и ранней истории пройдет выставка, посетители которой смогут познакомиться с наследием Центральной Азии I-II веков до нашей эры. Проведение мероприятия предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, который подписали Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Фонд прусского культурного наследия. Открытие выставки запланировано на 2022 год, сообщает Podrobno.uz.
Напомним, в Лувре, который считается самым посещаемым музеем в мире, в 2021 году пройдет выставка узбекских культурных ценностей. Заинтересованные министерства и ведомства до 1 июня этого года должны разработать и внести в правительство проект закона "О ввозе и вывозе культурных ценностей".