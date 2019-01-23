В Берлине откроется выставка, посвященная наследию Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В берлинском Музее доисторического периода и ранней истории пройдет выставка, посетители которой смогут познакомиться с наследием Центральной Азии I-II веков до нашей эры. Проведение мероприятия предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, который подписали Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Фонд прусского культурного наследия. Открытие выставки запланировано на 2022 год, сообщает Podrobno.uz.

© RIA Novosti . Vladimir Fedorenko В Лувре в 2021 году пройдет выставка артефактов из Узбекистана

Ожидается, что меморандум будет способствовать развитию сотрудничества между культурными учреждениями двух стран. В частности, предусмотрена организация музейных инклюзивных проектов в Узбекистане, а также стажировок для кураторов и реставраторов.

Напомним, в Лувре, который считается самым посещаемым музеем в мире, в 2021 году пройдет выставка узбекских культурных ценностей. Заинтересованные министерства и ведомства до 1 июня этого года должны разработать и внести в правительство проект закона "О ввозе и вывозе культурных ценностей".