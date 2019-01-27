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Пастернак Гастробар Ковалева и Гулямова

Названы лучшие рестораны Узбекистана

Facebook / Пастернак Гастробар Ковалева и Гулямова
Культура
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Вчера вечером в Ташкенте выбрали лучшее заведение, повара, открытие года и многое другое.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Ташкенте прошла третья ресторанная премия Meal&Drinks Choice Award, сообщает MyDay.uz.

Церемония награждения в третий раз прошла в отеле Hyatt Regency Tashkent. Более 41 000 голосов за любимые заведения было отдано с октября прошлого года на сайте премии в народном голосовании "Выбор посетителей".

Три финалиста в каждой номинации получили Специальные Дипломы Премии, основные награды в виде тарелок и звание Лауреата выбираются из тройки финалистов Экспертным Жюри в состав которого, по традиции, вошли и тайные члены жюри (их имена оглашаются только на церемонии).

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Ташкенте открылся ресторан турецкой кухни

В этом году это были: Чолпон Антуниссенс, президент ташкентсткого международного женского клуба TWIG, Арслан Гаджиев, сооснователь компании Legion и Музаффар Сидиков, основатель агентства Art Uz Promotion.

Две награды - "Лучший Шеф-Повар" и "Выбор Рестораторов" вручают сами рестораторы - лауреаты прошлых лет голосуют за своих коллег. Еще две "тарелки" без вмешательства Жюри отдаются народным избранникам: "Лучший официант года - Ниязов Алим, "Огни Ташкента" и Лучший ресторанный менеджер -  Наимов Зариф, Giotto.

Лучшее заведение быстрого питания

GŌSHT 

Выбор Посетителей - Evos 

Лучший интерьер заведения

Steam bar 

Выбор посетителей - Giotto

Открытие года

"Куранты"

Выбор посетителей - Огни Ташкента

Названы лучшие рестораны Узбекистана
© MyDay
Названы лучшие рестораны Узбекистана

Лучшее кафе

ЧайКоф

Названы лучшие рестораны Узбекистана
© Facebook
Названы лучшие рестораны Узбекистана

Выбор посетителей - Giotto

Тренд года: вино

"Винарыба"

Названы лучшие рестораны Узбекистана
© Facebook
Названы лучшие рестораны Узбекистана

Выбор посетителей - Level Restaurant

Лучший бар

The Bar

Названы лучшие рестораны Узбекистана
© Facebook
Названы лучшие рестораны Узбекистана

Выбор посетителей - The Irish Pub & Restaurant

Лучшее заведение паназиатской кухни

HORI

Названы лучшие рестораны Узбекистана
© Facebook
Названы лучшие рестораны Узбекистана

Выбор посетителей - Yapona Mama

Лучшее заведение континентальной кухни

Basilic

Выбор посетителей - Level Restaurant

Лучшее заведение национальной кухни

SalSal 

Выбор посетителей - SalSal

Лучший шеф-повар

Алексей Ковалев

Заведение - выбор рестораторов

BREADLY 

Названы лучшие рестораны Узбекистана
© Facebook
Названы лучшие рестораны Узбекистана

"За вклад в ресторанную индустрию"

Kim Je Hyeon

Лучшее заведение года

"Пастернак"

Названы лучшие рестораны Узбекистана
© Facebook
Названы лучшие рестораны Узбекистана



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