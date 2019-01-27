Названы лучшие рестораны Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Ташкенте прошла третья ресторанная премия Meal&Drinks Choice Award, сообщает MyDay.uz.
Церемония награждения в третий раз прошла в отеле Hyatt Regency Tashkent. Более 41 000 голосов за любимые заведения было отдано с октября прошлого года на сайте премии в народном голосовании "Выбор посетителей".
Три финалиста в каждой номинации получили Специальные Дипломы Премии, основные награды в виде тарелок и звание Лауреата выбираются из тройки финалистов Экспертным Жюри в состав которого, по традиции, вошли и тайные члены жюри (их имена оглашаются только на церемонии).
В этом году это были: Чолпон Антуниссенс, президент ташкентсткого международного женского клуба TWIG, Арслан Гаджиев, сооснователь компании Legion и Музаффар Сидиков, основатель агентства Art Uz Promotion.
Две награды - "Лучший Шеф-Повар" и "Выбор Рестораторов" вручают сами рестораторы - лауреаты прошлых лет голосуют за своих коллег. Еще две "тарелки" без вмешательства Жюри отдаются народным избранникам: "Лучший официант года - Ниязов Алим, "Огни Ташкента" и Лучший ресторанный менеджер - Наимов Зариф, Giotto.
Лучшее заведение быстрого питания
GŌSHT
Выбор Посетителей - Evos
Лучший интерьер заведения
Steam bar
Выбор посетителей - Giotto
Открытие года
"Куранты"
Выбор посетителей - Огни Ташкента
Лучшее кафе
ЧайКоф
Выбор посетителей - Giotto
Тренд года: вино
"Винарыба"
Выбор посетителей - Level Restaurant
Лучший бар
The Bar
Выбор посетителей - The Irish Pub & Restaurant
Лучшее заведение паназиатской кухни
HORI
Выбор посетителей - Yapona Mama
Лучшее заведение континентальной кухни
Basilic
Выбор посетителей - Level Restaurant
Лучшее заведение национальной кухни
SalSal
Выбор посетителей - SalSal
Лучший шеф-повар
Алексей Ковалев
Заведение - выбор рестораторов
BREADLY
"За вклад в ресторанную индустрию"
Kim Je Hyeon
Лучшее заведение года
"Пастернак"