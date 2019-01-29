Известно, что новая компания Лолы Юлдашевой уже занимается съемками музыкальных клипов, рекламных роликов, написанием сценариев и созданием видеоконтента "под ключ".

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. Лола Юлдашева запустила собственное видеопроизводство под названием Granat Vision.

Теперь известная узбекская певица связана не только с музыкой, но и с созданием видеоконтента.

"Мои дорогие подписчики, коллеги, друзья, я с огромной радостью хочу поделиться с вами своим новым детищем, делом, о котором я мечтала, горела идеей и каждый день предпринимала шаги, для того чтобы приблизиться к своей цели. Сегодня я готова творить и менять этот мир с ваших экранов. Встречайте, GRANAT VISION!", - написала артистка в своем Instagram.

Известно, что новая компания Лолы Юлдашевой уже занимается съемками музыкальных клипов, рекламных роликов, написанием сценариев и созданием видеоконтента "под ключ".

Кстати, новый клип артистки под названием "Кайтмайман" был снят под руководством Granat Vision.