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В Ташкенте открылся крытый зимний комплекс

Воздушный шар и много снега: в Ташкенте открывается зимний парк развлечений

© MyDay
Культура
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В Ташкенте открывается зимний парк развлечений с самыми необычными аттракционами.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. В Ташкенте на территории торгового центра Next открылся парк зимних развлечений с аттракционами, где можно покататься на лыжах и сноуборде, пойти на занятия фигурным катанием или хоккеем, а также поиграть в снежки, сообщает MyDay.

Викинги, 5D кинотеатр и много снега: в Ташкенте открывается парк развлечений
© MyDay
Викинги, 5D кинотеатр и много снега: в Ташкенте открывается парк развлечений

На территории парка ICE CITY также будет работать зона виртуальной реальности от Vertigo VR: игровые помещения небольшого размера, шары Sphere и 5D-кинотеатр.

Викинги, 5D кинотеатр и много снега: в Ташкенте открывается парк развлечений
© MyDay
Викинги, 5D кинотеатр и много снега: в Ташкенте открывается парк развлечений

Детей порадует катание на санях по парку с викингами и среди животных севера. 

Викинги, 5D кинотеатр и много снега: в Ташкенте открывается парк развлечений
© MyDay
Викинги, 5D кинотеатр и много снега: в Ташкенте открывается парк развлечений

А еще для детей предусмотрена снежная зона развлечений с натуральным снегом.

Викинги, 5D кинотеатр и много снега: в Ташкенте открывается парк развлечений
© MyDay
Викинги, 5D кинотеатр и много снега: в Ташкенте открывается парк развлечений

По словам издания, там даже можно будет полетать на воздушном шаре, с которого можно увидеть весь парк.

Викинги, 5D кинотеатр и много снега: в Ташкенте открывается парк развлечений
© MyDay
Викинги, 5D кинотеатр и много снега: в Ташкенте открывается парк развлечений

Парк начинает работу со 2 февраля. Стоимость входа депозитом в 100 000 сумов для детей и взрослых. Время работы с 10:00 до 22:00. Имеется необходимая экипировка для катания, которую можно взять в аренду.




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