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Звезда турецкого сериала сыграет в узбекском фильме Барон 2

Звезда турецкого сериала сыграет в узбекском фильме "Барон 2"

Кадр из фильма
Культура
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Премьера первой части фильма "Барон" прошла в Ташкенте в 2016 году в середине января. В этом году ожидается горячий актерский состав.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Знаменитый турецкий актер Каан Урганджиоглу, известный по сериалу "Черная любовь", сыграет главную роль в узбекском фильме "Барон 2", сообщает телеграм-канал.

Напомним, премьера первой части фильма "Барон" прошла в Ташкенте в 2016 году в середине января. Главные роли в картине исполнили Улугбек Кодиров и Фархад Махмудов.

Оператор и ассистент на съемочной площадке. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
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Съемки велись не только в Узбекистане, но и в России и Турции. Впервые в кинопрактике Узбекистана фильм был снят в сверхвысоком разрешении 4K, которое обеспечивает высокую четкость изображения для цифровых и домашних кинотеатров. В фильме также сыграли популярные российские актеры Андрей Смоляков, Виктор Вержбицкий и Павел Прилучный.

Турецкий актер Каан Урганджиоглу сыграл известную роль злодея Эмира в сериале "Черная любовь". 

Каан настолько удачно вжился в роль, что сейчас его рейтинги, как самого стильного артиста сериала, превысили оценки других исполнителей.




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