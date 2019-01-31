Звезда турецкого сериала сыграет в узбекском фильме "Барон 2"

Премьера первой части фильма "Барон" прошла в Ташкенте в 2016 году в середине января. В этом году ожидается горячий актерский состав.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Знаменитый турецкий актер Каан Урганджиоглу, известный по сериалу "Черная любовь", сыграет главную роль в узбекском фильме "Барон 2", сообщает телеграм-канал.

Напомним, премьера первой части фильма "Барон" прошла в Ташкенте в 2016 году в середине января. Главные роли в картине исполнили Улугбек Кодиров и Фархад Махмудов.

© Sputnik / Алексей Даничев В Узбекистане снимут продолжение нашумевшего фильма "Барон"

Съемки велись не только в Узбекистане, но и в России и Турции. Впервые в кинопрактике Узбекистана фильм был снят в сверхвысоком разрешении 4K, которое обеспечивает высокую четкость изображения для цифровых и домашних кинотеатров. В фильме также сыграли популярные российские актеры Андрей Смоляков, Виктор Вержбицкий и Павел Прилучный.

Турецкий актер Каан Урганджиоглу сыграл известную роль злодея Эмира в сериале "Черная любовь".

Каан настолько удачно вжился в роль, что сейчас его рейтинги, как самого стильного артиста сериала, превысили оценки других исполнителей.