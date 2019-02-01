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Мэрайся Идрисси

Богатые, молодые и в хиджабе

© instagram / mariahidrissi
Культура
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В день хиджаба Sputnik Узбекистан подготовил для вас список самых узнаваемых, модных и знаменитых девушек в хиджабе.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Сегодня в мире отмечают день хиджаба. В 2019 году еще остались люди, предвзято относящиеся к этому головному убору, а особенно к мусульманским женщинам.

Однако в мире есть девушки, которые доказывают нам, что они живут точно так же, как и остальные люди. А многие из них - еще лучше.

В этот день Sputnik Узбекистан подготовил для вас список самых узнаваемых, модных и знаменитых девушек в хиджабе.

Нур Тагури

В далеком 2016 году 22-летняя журналистка Нур Тагури бросила вызов всему мусульманскому обществу, снявшись для Playboy. Таким образом, Нур Тагури стала первой женщиной в хиджабе, которая появилась на обложке известного эротического журнала.

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Публикация от Noor Tagouri نور التاجوري (@noor)

Тагури с детства мечтала работать на телевидении и благодаря своей целеустремленности стала первой ведущей-мусульманкой на коммерческом телеканале в США.

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Публикация от Noor Tagouri نور التاجوري (@noor)

Кроме того, девушка ведет блог в Instagram, который на сегодняшний день насчитывает 391 тысяч подписчиков.

Диан Пеланги

Диан Пеланги - молодой индонезийский дизайнер, которую знает весь мир.

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Публикация от Dian Pelangi (@dianpelangi)

Свою первую коллекцию одежды она показала в 2010 году на неделе моды в Джакарте, чем привлекла к себе внимание всего модного сообщества.

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Публикация от Dian Pelangi (@dianpelangi)

На сегодняшний день в ее Instagram-аккаунте почти 5 миллионов подписчиков.

Амина Кхин

Фешн-блогер YouTube и основательница онлайн магазина хиджабов Pearl-daisy более известна под именем Аминакин. Более чем 600 тысяч подписчиков в Instagram и почти 400 тысяч на YouTube-канале.

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Публикация от Amena (@amenakhan)

Амина Кхин утверждает, что образ бедной и угнетенной мусульманки – это всего лишь миф, навязанный средствами массовой информации. Сама же девушка с легкостью ломает подобные стереотипы, публикуя в интернете свои стильные фото и видео, где она дает советы по макияжу, уходу за кожей и даже делится секретами личной жизни.

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Публикация от Amena (@amenakhan)

Дина Токио

Дина Токио — модный блогер из Великобритании. На своей странице в Instagram девушка хвастает модными новинками и своими комплектами с ними. Дина умеет завязывать хиджаб десятком способов, а также весьма деликатно обсуждает вопросы религии, отношений и жизни.

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Публикация от D I N A T O K I O (@dinatokio)

По словам самой девушки, однажды она обнаружила, что никогда не видела в соцсетях мусульманских женщин, которые делятся своим видением моды и красоты. Такая несправедливость сподвигла ее в возрасте 21 года начать снимать ролики и выкладывать их в YouTube.

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Публикация от D I N A T O K I O (@dinatokio)

Мэрайся Идрисси

О Мэрайе Идрисси заговорили после того, как девушка с пакистанскими корнями стала первой моделью в хиджабе, снявшейся в рекламной кампании шведского масс-маркет-гиганта H&M.

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Публикация от Mariah Idrissi 🇬🇧 (@mariahidrissi)

Это было несколько лет назад, а с тех пор девушка значительно прибавила себе подписчиков в Instagram, в ежедневном режиме публикуя фотографии собственных образов.

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Публикация от Mariah Idrissi 🇬🇧 (@mariahidrissi)

Сауфия Гудсон

Сауфия Гудсон - владелец самой популярной странички для мусульман в Instagram Hijab Fashion, на которую подписано почти три миллиона пользователей.

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Публикация от Safiyah El-Houdaigui (@safiyahhh)

Теги:
Instagram, женщина, Хиджаб



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