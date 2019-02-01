Экспонаты музеев Узбекистана представят в Лувре

На следующей неделе специалисты из Франции, Узбекистана и России обсудят список экспонатов.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Сотни музейных экспонатов из Узбекистана будут находиться в течение нескольких месяцев на выставке "Цивилизации и культуры на Шелковом пути", которая пройдет в Лувре в 2021 году. Об этом сообщили на первой международной конференции по подготовке к выставке.

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По словам директора департамента Исламского искусства Лувра Янник Линц, на выставке покажут многовековое наследие Шелкового пути.

На экспозицию выделено 1200 квадратных метров площади, где смогут разместиться до 300-400 экспонатов, пишет kun.uz.

Как уточнила Линц, на следующей неделе специалисты из Франции, Узбекистана и России создадут рабочую комиссию, которая определит список экспонатов.

К открытию выставке будет выпущена специальная книга.