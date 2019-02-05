О съемочных локациях в Узбекистане расскажут на кинофестивале в Берлине

Делегация Узбекистана на Берлинском международном кинофестивале хочет презентовать зарубежным кинокомпаниям локации и возможности для съемок в республике, а также провести переговоры.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Делегация Узбекистана впервые примет участие в Европейском кинорынке, который ежегодно проходит в рамках Берлинского международного кинофестиваля.

Среди сотен стендов кинорынка будет также и национальный павильон Узбекистана. Павильон позволит участникам делегации, в состав которой входят представители киноиндустрии Узбекистана, провести переговоры с зарубежными кинокомпаниями.

Цель делегации - в достижении соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с представителями мирового кинематографа по совместным съемкам и кинотуризму. На кинорынке также презентуют локации и возможности для съемок в Узбекистане

Помощь в участии делегации Узбекистана в данном мероприятии оказали Союз молодёжи Узбекистана, Национальное агентство "Узбеккино", а также посольство Узбекистанм в Германии.

Национальная кинокомиссия Узбекистана была создана в прошлом году по Постановлении Президента Республики Узбекистан.

Берлинский кинофестиваль будет проходить в столице Германии с 7 по 17 февраля 2019 года.