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Бизнесмен Алишер Усманов

Подарок от Усманова: книги на 8 миллионов долларов прибыли в Ташкент

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Культура
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Коллекция состоит из 4923 наименований редких книг на латыни, английском, французском и немецком языках, изданных с XIII века о влиянии ориентализма и исламского мира на Европу.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Коллекция редких книг на 8 миллионов долларов, подаренная Алишером Усмановым Центру исламской цивилизации, прибыла в Ташкент, сообщает Podrobno.uz.

Коллекция состоит из 4923 наименований редких книг на латыни, английском, французском и немецком языках, изданных с XIII века о влиянии ориентализма и исламского мира на Европу.

Среди них – первый латинский перевод "Канона врачебной науки" Авиценны (Ибн Сины). Также в коллекции есть первый перевод на латынь книги ибн Арабшаха "История великих и чудесных свершений, которые совершил Великий Темур".

Пока идет строительство Центра исламской цивилизации книги будут находиться в Институте востоковедения. Напомним, что проект Центра исламской цивилизации в Ташкенте, строительство которого ведется на средства Алишера Усманова, разрабатывает французская компания Wilmotte & Associés.

Планируется, что комплекс будет построен в соответствии с международными стандартами и будет включать в себя библиотеку, информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал, служебные помещения и другие объекты. 

Теги:
Ташкент, Ташкент, Книги, книги, Узбекистан, Узбекистан, Алишер Усманов



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