На Казанском фестивале мусульманского кино хотят видеть узбекские фильмы

К участию в фестивале, который пройдет в апреле, приглашены более 400 фильмов из 44 стран.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Оргкомитет XV Международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет в Казани 24-30 апреля, завершил прием заявок. К участию приглашены более 400 фильмов из 44 стран, в том числе и из Узбекистана сообщают организаторы.

В оргкомитете отметили, что в этом году фестиваль перешел от модели неконтролируемого "свободного потока" заявок, когда любой режиссер может представить свой фильм на конкурс, к практике преимущественного приглашения фильмов, подходящих по тематике. Для этого к работе были привлечены эксперты из разных стран, которые хорошо знают кинематографическую ситуацию в своих регионах и рекомендовали определенные подборки фильмов к участию.

В числе приглашенных к участию ленты из Афганистана, Армении, Бангладеш, Великобритании, Германии, Египта, Индонезии, Ирана, Ирака, Италии, Литвы, Малайзии, Марокко, Мозамбика, Норвегии, Португалии, России, Саудовской Аравии, Сербии, Сирии, США, Турции, Узбекистана, Франции, Хорватии, Южной Кореи и других стран.

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На следующем этапе фестиваля к работе по формированию конкурсных позиций приступает отборочная комиссия. В ее состав в этом году вошли киноведы Сергей Лаврентьев (председатель), Наргиз Нуреева, Сергей Анашкин (Россия), Светлана Слапке (Германия), Бутсурен Туумен Улзиит (Монголия), доцент Российского исламского университета Тимур Шайхуллин. Принятые отборочной комиссией фильмы войдут в основную конкурсную афишу фестиваля-2019.

Запланировано также проведение параллельных программ: в Казани покажут подборки корейского, тунисского, сербского, африканского кино, ретроспективы фильмов Эльдара Рязанова и Станислава Говорухина, лучшие фильмы выпускников ВГИКа разных лет. Отдельным блоком будут презентованы фильмы-победители Казанского кинофестиваля за 2005-2014 годы.

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Второй год фестиваль проводится в партнерстве с группой стратегического видения "Россия – исламский мир". Кроме того, в этом году проведение фестиваля перенесено с сентября на апрель, когда в столице Татарстана пройдет XI Международный экономический саммит "Россия – исламский мир: KazanSummit 2019", частью которого призван стать кинофорум.

Напомним, одним из членов жюри XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который проходит в столице Татарстана в сентябре прошлого года, был узбекский режиссер Шухрат Махмудов.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года, до 2010 года он назывался "Золотой минбар". Девиз фестиваля неизменен: "Через диалог культур – к культуре диалога". Фестиваль проводится при поддержке президента Татарстана. Учредителями кинофорума являются министерство культуры республики, мэрия Казани, Совет муфтиев России. В программу отбираются фильмы, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма вне зависимости от вероисповедания автора.