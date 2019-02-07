В Ташкенте рассказали, как распорядятся бесценным подарком Алишера Усманова

Коллекция редких книг на восемь миллионов долларов на днях прибыла в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. В Узбекистане хотят создать электронную копию редких книг, подаренных Алишером Усмановым Центру исламской цивилизации. Об этом сообщил вице-президент Академии наук республики Бахром Абдухалимов в интервью Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Подарок от Усманова: книги на 8 миллионов долларов прибыли в Ташкент

Коллекция состоит из 4913 томов на латыни, английском, французском и немецком языках, изданных с XIII века о влиянии ориентализма и исламского мира на Европу. Общая стоимость фолиантов оценивается в восемь миллионов долларов.

"Книги ценны тогда, когда люди ими пользуются. На наш взгляд, надо сделать их сканированную версию и опубликовать на веб-сайте", - сказал Абдухалимов.

Кроме того, пока идет строительство Центра исламской цивилизации, куда переедет подаренная коллекция, узбекские ученые хотят сделать электронный каталог библиотеки, чтобы любой востоковед мира мог им пользоваться.